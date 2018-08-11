Kazakistan: Hazar bölgesinde ABD’ye ait bir üs kurulması söz konusu değil

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Hazar Denizi bölgesinde ABD’ye ait bir üs kurulmasını planlamadıklarını, bunun söz konusu olmadığını söyledi.

Sputnik'e konuşan Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abrahmanov, ABD'nin Kazakistan üzerinden geçen askeri olmayan kargolarıyla ilgili medya organlarının ve diğer kuruluşların doğru bilgiye sahip olmadığını belirtti.

'SADECE KAZAKİSTAN DEMİRYOLU ÜZERİNDEN AFGANİSTAN'A KARGO GİDECEK'

Abdrahmanov "Afgan hükümetini desteklemeye yönelik operasyonlara devam edilebilmesi için Kazakistan üzerinden ticari demir yoluyla askeri nitelik taşımayan yük taşınması söz konusu. Bu, tüm uluslararası toplum için gerekli bir şey. Doğal olarak Hazar Denizi üzerinde bir üs kurulması söz konusu değil" dedi.

Kargonun gittiği yolun birkaç ülke üzerinden geçtiğini, aynı tür yükün 2010-2015 döneminde Rusya, Kazakistan ve Özbekistan'dan da sevk edildiğini ifade etti.

'HAZAR'A KIYISI OLMAYAN HİÇBİR ÜLKENİN ASKERİ GÜCÜ OLMAYACAK'

"ABD'nin ya da bir başka ülkenin Hazar Denizi üzerinde bir askeri üs kurması gibi bir durum yok" vurgusu yapan Abdrahmanov, Hazar Denizi'nde, denize kıyısı olmayan hiçbir ülkenin askeri güçlerinin olmaması yönündeki hükmün, yarın Aktav'da yapılacak zirvede imzalanması planlanan anlaşmada yer aldığını da vurguladı.

TARİHİ HAZAR ANLAŞMASINA İMZALAR ATILIYOR

Kremlin'den yapılan açıklamada Kazakistan'ın Aktav kentinde 1996'dan beri üzerine çalışılan Hazar Denizi'nin statüsüne yönelik anlaşmanın imzalanacağı bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirveye katılmak için 12 Ağustos'ta Aktav'a gidecek.

Zirvedeki liderler Hazar bölgesinde farklı alanlarda işbirliği imkânlarını ve daha önce alınan kararların uygulanmasına ilişkin gidişatı ele alacak. Zirvede ayrıca bir dizi hükümetlerarası anlaşma imzalanacak.