Kayıt
16:48 21 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik bölgeye kurban bayramı saldırısı

    Afgan Devlet Başkanı'nın bayram mesajı sırasında militanlar başkanlık sarayını poligona çevirdi

    © REUTERS / Mohammad Ismail
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 16

    Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani bayram konuşması yaparken başkent Kabil'de başkanlık sarayının da bulunduğu diplomatik bölgeyi militanlar top mermisi ve roket yağmuruna tuttu.

    Gani'nin bayram kutlaması için yaptığı konuşma televizyondan canlı yayımlandığı sırada başkanlık sarayı çevresinden patlama sesleri yükseldi.

    Bunun üzerine bir muharebe helikopteri havalanarak militanların üslenip top ve roket ateşi açtığı sanılan binayı vurdu.

    Kabil'de intihar saldırısı
    © REUTERS / Omar Sobhani
    Afgan başkentinde Şii öğrencilere saldırı: Onlarca ölü
    ÖNCE SARAY, SONRA NATO KARARGAHI İLE ABD ELÇİLİĞİ

    BBC'nin konuştuğu Kabil Emniyeti'nden bir yetkili, bir caminin gerisindeki binaya üslenen top ve ağır makineli tüfek donanımlı üç militanın ilkin başkanlık sarayına ateş açtığını, helikopter destekli operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin binaya girerek militanlarla çatıştığını söyledi.

    ABD'nin haber ajansı AP, militanların ardından diplomatik bölgedeki NATO üssü ve ABD Büyükelçiliği yönünde ateş açtığını belirtti.

    EN AZ 12 PATLAMA

    Afgan haber kanalı Tolo'ya göre en az 12 patlamanın duyulduğu diplomatik bölgeyi siyah dumanlar kapladı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert
    © AP Photo / Alex Brandon
    ABD Dışişleri'nden Taliban'a, hükümetin ateşkes çağrısına uyma tavsiyesi
    Saldırıda en az 2 kişinin yaralandığı haberi geldi. Aslında Kabil'deki diplomatik bölge, Afganistan'ın en güvenli bölgesi olması gerekirken, sık sık saldırılardan nasibini alıyor. 

    TALİBAN BAYRAM ATEŞKESİNE GELMEDİ

    Öncesinde Gani'nin kurban bayramı için yaptığı ateşkes çağrısını Taliban reddetmişti.

    Bu ay bazısını Taliban'ın bazısını IŞİD'in düzenlediği saldırılar, yüzlerce kişinin canını aldı.

    Etiketler:
    Kurban Bayramı, Taliban, IŞİD, Eşref Gani, diplomatik bölge, başkanlık sarayı, Kabil, Afganistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Kalaşnikof markalı yeni ürünler tanıtıldı
    Rusya’da 'ARMY-2018' Fuarı: Yeni Kalaşnikof ürünleri görücüye çıktı
    Karikatür
    İsrail'de ordudan terhis edilenlerden silahlarını teslim etmeleri istenmeyecek
    İnfografik
    ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet