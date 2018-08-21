Afgan Devlet Başkanı'nın bayram mesajı sırasında militanlar başkanlık sarayını poligona çevirdi

Gani'nin bayram kutlaması için yaptığı konuşma televizyondan canlı yayımlandığı sırada başkanlık sarayı çevresinden patlama sesleri yükseldi.
Afghan President Ghani keeps his cool as blasts rock Kabul quarter#Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/OlWsdx5Dne— Ruptly (@Ruptly) August 21, 2018
Bunun üzerine bir muharebe helikopteri havalanarak militanların üslenip top ve roket ateşi açtığı sanılan binayı vurdu.
BBC'nin konuştuğu Kabil Emniyeti'nden bir yetkili, bir caminin gerisindeki binaya üslenen top ve ağır makineli tüfek donanımlı üç militanın ilkin başkanlık sarayına ateş açtığını, helikopter destekli operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin binaya girerek militanlarla çatıştığını söyledi.
ABD'nin haber ajansı AP, militanların ardından diplomatik bölgedeki NATO üssü ve ABD Büyükelçiliği yönünde ateş açtığını belirtti.
Rockets strike Kabul during President Ghani's Eid speech#Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/eg6DFDfLWY— Ruptly (@Ruptly) August 21, 2018
EN AZ 12 PATLAMA
Afgan haber kanalı Tolo'ya göre en az 12 patlamanın duyulduğu diplomatik bölgeyi siyah dumanlar kapladı.
TALİBAN BAYRAM ATEŞKESİNE GELMEDİ
Öncesinde Gani'nin kurban bayramı için yaptığı ateşkes çağrısını Taliban reddetmişti.
Bu ay bazısını Taliban'ın bazısını IŞİD'in düzenlediği saldırılar, yüzlerce kişinin canını aldı.
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