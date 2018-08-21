Afgan Devlet Başkanı'nın bayram mesajı sırasında militanlar başkanlık sarayını poligona çevirdi

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani bayram konuşması yaparken başkent Kabil'de başkanlık sarayının da bulunduğu diplomatik bölgeyi militanlar top mermisi ve roket yağmuruna tuttu.

Gani'nin bayram kutlaması için yaptığı konuşma televizyondan canlı yayımlandığı sırada başkanlık sarayı çevresinden patlama sesleri yükseldi.

Afghan President Ghani keeps his cool as blasts rock Kabul quarter#Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/OlWsdx5Dne — Ruptly (@Ruptly) August 21, 2018

Bunun üzerine bir muharebe helikopteri havalanarak militanların üslenip top ve roket ateşi açtığı sanılan binayı vurdu.

© REUTERS / Omar Sobhani Afgan başkentinde Şii öğrencilere saldırı: Onlarca ölü

BBC'nin konuştuğu Kabil Emniyeti'nden bir yetkili, bir caminin gerisindeki binaya üslenen top ve ağır makineli tüfek donanımlı üç militanın ilkin başkanlık sarayına ateş açtığını, helikopter destekli operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin binaya girerek militanlarla çatıştığını söyledi.

ABD'nin haber ajansı AP, militanların ardından diplomatik bölgedeki NATO üssü ve ABD Büyükelçiliği yönünde ateş açtığını belirtti.

EN AZ 12 PATLAMA

Afgan haber kanalı Tolo'ya göre en az 12 patlamanın duyulduğu diplomatik bölgeyi siyah dumanlar kapladı.

© AP Photo / Alex Brandon ABD Dışişleri'nden Taliban'a, hükümetin ateşkes çağrısına uyma tavsiyesi

Saldırıda en az 2 kişinin yaralandığı haberi geldi. Aslında Kabil'deki diplomatik bölge, Afganistan'ın en güvenli bölgesi olması gerekirken, sık sık saldırılardan nasibini alıyor.

TALİBAN BAYRAM ATEŞKESİNE GELMEDİ

Öncesinde Gani'nin kurban bayramı için yaptığı ateşkes çağrısını Taliban reddetmişti.

Bu ay bazısını Taliban'ın bazısını IŞİD'in düzenlediği saldırılar, yüzlerce kişinin canını aldı.