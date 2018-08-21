Ermenistan'ın eski savunma bakanı hakkında 'devletlerarası arama kararı'

© AFP 2018 / KAREN MINASYAN Paşinyan: Rusya, Ermenistan'daki yeni duruma uyum sağlamalı

Ermenistan Emniyet Müdürü Valeriy Osipyan, düzenlediği basın toplantısında, ''Harutyunyan hakkında devletlerarası arama emri çıkartıldı. Fakat henüz Interpol'e başvurmadık'' dedi.

'RUSYA DA MI?'

Osipyan, 'Harutyunyan'ın Rusya'da olup olmadığına' dair bir soru üzerine, 'Ermenistan polisinin eski savunma bakanının yeri konusunda basından daha fazla bilgi sahibi olmadığını' ifade etti.

MÜDAHALEDE 8 ÖLÜ, ONLARCA YARALI

Ermenistan'da 2008'de Serj Sarkisyan'ın kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden protestoculara müdahale sonucu çıkan çatışmalarda 8 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Protestoların devam etmesi üzerine Ermenistan'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

KOÇARYAN DA SUÇLANIYOR

Protestolara müdahale hakkında yürütülen dava kapsamında daha önce seçim döneminde görevde olan Devlet Başkanı Robert Koçaryan tutuklanmıştı. Ancak avukatlarının temyize götürdüğü tutuklama kararı, ikinci mahkeme tarafından bozulmuştu.