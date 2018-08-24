ABD'nin 'terör' açıklamasına Pakistan'dan yalanlama

İmran Han-Mike Pompeo görüşmesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in açıklamasına Pakistan tepki gösterdi.

İlkin Nauert "Pompeo ülkeler arasında verimli ikili ilişkiler kurulabilmesi için yeni hükmetle çalışmaya hazır olduğunu ifade etmiştir. Pakistan'ın ülke topraklarında faaliyet gösteren tüm terörist gruplarla etkin mücadele etmesinin önemine ve Afganistan'daki barış sürecindeki hayati rolüne vurgu yapmıştır'' dedi.

Bunun üzerine Twitter'dan açıklama yapan Pakistan Dışişleri Sözcüsü Muhammed Faysal, ABD Dışişleri'nin Pompeo'nun Han ile görüşmesinde 'Pakistan topraklarında faaliyet gösteren tüm terörist gruplarla daha etkin mücadele edilmesini önemine vurgu yaptığına' dair ifadelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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Görüşmede konunun hiç gündeme gelmediğinin altını çizen Faysal, "Konuşma boyunca Pakistan topraklarında faaliyet gösteren teröristlere dair hiçbir bahis olmamıştır. Gerçeği yansıtmayan bu açıklamaya itiraz ediyoruz'' dedi.

Faysal, muhattaplarından bu yanlışı derhal düzeltmelerini istedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 5 Eylül'de Pakistan'ı ziyaret edecek. Pompeo, yeni göreve başlayan Pakistan Başbakanı Han'ın kabul edeceği ilk yabancı dışişleri bakanı olacak.