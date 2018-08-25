Duterte: ABD'nin F16 teklifi işe yaramaz

Davao kentinde askerlere yönelik konuşmasında, "F-16'lara ihtiyacımız yok. Bize hakaret ettikten sonra bile bu konuyu gündeme getiriyorlar" diyen Duterte, Filipinler'de başlattığı uyuşturucu ile mücadelenin ABD tarafından eleştirilmesinden sonra böyle bir teklifin gelmesini de kabul etmediğini kaydetti.
'BÖYLE BİR DOSTLUĞU KABUL ETMEDİK'
Duterte daha önce, ABD'nin Rusya'dan satın alacakları silahlar konusunda uyarı yapmasına, "Siz kim oluyorsunuz da bizi uyarıyorsunuz?" diye karşılık vermişti. Duterte'nin geçen yıl Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke arasında askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı. Moskova, Filipinler'e isyancılarla mücadeleye katkı amacıyla 5 bin kalaşnikov tüfeği ücretsiz göndermişti. Filipinler hükümeti, Rusya'dan denizaltı, devriye gemisi, helikopter ve zırhlı araç satın almayı planladıklarını açıklamıştı.
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