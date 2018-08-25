Duterte: ABD'nin F16 teklifi işe yaramaz

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ABD'nin F16 satma teklifini 'işe yaramaz' olarak nitelendirdi. Davao kentinde askerlere konuşan Duterte, "F-16'lara ihtiyacımız yok. Bize hakaret ettikten sonra bile bu konuyu gündeme getiriyorlar" dedi.

ABD'nin, Filipinler'e F16 jet uçakları satmayı teklif ettiğini belirten Duterte, "ABD ordumuzu dizayn etme çabası içinde ancak ordumuzun ağır silahlara ihtiyacı yok. Bizim, helikopter ve küçük uçaklara ihtiyacımız var. ABD'nin F16 teklifi işe yaramaz" dedi.

Davao kentinde askerlere yönelik konuşmasında, "F-16'lara ihtiyacımız yok. Bize hakaret ettikten sonra bile bu konuyu gündeme getiriyorlar" diyen Duterte, Filipinler'de başlattığı uyuşturucu ile mücadelenin ABD tarafından eleştirilmesinden sonra böyle bir teklifin gelmesini de kabul etmediğini kaydetti.

'BÖYLE BİR DOSTLUĞU KABUL ETMEDİK'

Washington ve Manila'nın dost olduklarını söylemenin zor olacağını belirten Filipinler Devlet Başkanı, "Biz dostuz, ama hatırlatmak gerekir ki bunun böyle olmasının sebebi yıllar önce sömürmenizdi. Biz böyle bir dostluğu kabul etmedik" ifadelerini kullandı.

Duterte daha önce, ABD'nin Rusya'dan satın alacakları silahlar konusunda uyarı yapmasına, "Siz kim oluyorsunuz da bizi uyarıyorsunuz?" diye karşılık vermişti. Duterte'nin geçen yıl Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke arasında askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı. Moskova, Filipinler'e isyancılarla mücadeleye katkı amacıyla 5 bin kalaşnikov tüfeği ücretsiz göndermişti. Filipinler hükümeti, Rusya'dan denizaltı, devriye gemisi, helikopter ve zırhlı araç satın almayı planladıklarını açıklamıştı.