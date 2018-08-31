Donetsk lideri Zaharçenko'ya suikast

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin 42 yaşındaki lideri Aleksandr Zaharçenko, bugün Donetsk'in merkezindeki bir kafede meydana gelen patlamada hayatını kaybetti. Olağanüstü hal ilan edilip sınırlar kapatılırken bazı zanlılar gözaltına alındı.

Sputnik'e açıklama yapan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) güvenlik güçlerinde bir kaynak, "DNR Başkanı Aleksandr Zaharçenko, Separ kafesinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybetti. Gelir ve Vergiler Bakanı Aleksandr Timofeyev de yaralandı" dedi.

DNR liderinin konutuna birkaç yüz metre mesafedeki bir cafe-restoranda meydana gelen patlamada Zaharçenko ölürken Timofeyev'in ağır yaralanmasının yanısıra bazı korumalar da yaralandı.

Zaharçenko'nun danışmanlarından Aleksandr Kazakov, ''Ev yapımı patlayıcı kafenin içinde kapının yakınına yerleştirilmişti. Katiller patlatmak için Zaharçenko'nun kafeye gelmesini bekledi'' dedi.

Suikastın ardından olağanüstü hal ilan edilip faillerin yakalanması için Ukrayna ve Rusya sınırları kapatıldı. Güvenlik güçlerinin teyakkuza geçmelerinin ardından suikast zanlılarının yakalandığı haberi geldi. Kazakov, bir operasyonun sonucunda zanlıların yakalandığına dair açıklama yaptı.

Rossiya-1 televizyonuna konuşan Kazakov, “Şu anda cumhuriyette olağanüstü hal ilan edildi, sınırlar kapatıldı, bu terör eyleminin zanlıları gözaltına alındı” dedi.

2014 yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aşırı sağcıların da karıştığı protestolar sırasında ABD ile AB'nin varılan siyasi anlaşmaya uymaması sonucu Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrildiği süreçte Zaharçenko, Donetsk milis güçlerine katılmıştı.

Kasım 2014'te Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne lider olarak Zaharçenko seçilmişti.

2014’teki Meydan olayları sonrasında Ukrayna'nın doğusunda Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti adında Kiev’den bağımsız yönetimler ilan edilmişti.

Doğuda Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti güçleriyle Kiev güçleri arasındaki çatışmalarda Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, yaklaşık 10 bin kişi öldü, 25 bin kişi yaralandı.