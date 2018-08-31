Donetsk: Zaharçenko suikastının arkasında ABD var

Rossiya-1 televizyonuna konuşan DNR Harekat Komutanlığı İkinci Başkanı Eduard Basurin, ''Zaharçenko cinayeti ABD’nin organizasyonu. Onlar doğrudan bu süreçte yer aldı'' dedi.
'AMAÇ İSTİKRARSIZLAŞTIRMAK'
Basurin, ''Cinayetin temel amacı, cumhuriyetimizin içindeki ve cephe hattındaki durumu istikrarsızlaştırmak'' vurgusu yaptı.
'HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ'
DNR Komutanı, Ukrayna ordusu ve Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’ya şöyle seslendi:
''Hiçbir şey yapamazsınız. Cumhuriyetimizin sınırlarını koruyoruz.''
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