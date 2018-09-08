Rusya Federasyon Konseyi Başkanı: Kuzey Kore lideri Kim, ziyaretini geciktirmek istemiyor

Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Kuzey Kore'nin başkenti Pyeongyang'da lider Kim Jong-un'la bir araya geldi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mektubunu iletti. Matviyenko, Kim'in Rusya’ya gitmeye hazır olduğunu ve ziyareti geciktirmek istemediğini vurguladı.

© REUTERS / Eduardo Munoz Rusya, ABD'nin BMGK yaptırım komitesine sunduğu Kuzey Kore önergesini bloke etti

Pyeongyang’da Kuzey Kore lideri Kim'le bir araya gelen Matviyenko "Kim, Rusya’yı ziyaret etme konusunda hazır ve istekli olduğunu doğruladı. Ziyareti geciktirmek istemediğini belirtti. Ziyaretin saati ve yeriyle ilgili çalışmalar diplomatik kanallar aracılığıyla artık başlayacak" dedi.

Kim’in Putin'le görüşmesinin kendisi için çok önemli olduğunu söylediğini aktaran Matviyenko "Kim, işbirliği stratejisi ve imkanlarının yanı sıra uluslar arası gündemdeki önemli konuları konuşmaları gerektiğini söyledi" diye konuştu.

Öte yandan Matviyenko, Putin'in mektubunu Kim'e ilettiğini vurguladı ama mektubun içeriği hakkında bilgi vermedi.

Matviyenko'nun aktardığına göre 1 saatten fazla süren görüşmede Kim, Kore yarımadasındaki nükleer sorununun çözümü konusunda Rusya’nn çok önemli rol oynadığını, iki ülkenin yaklaşımlarının benzer olduğunu söyledi.

'KİM, MOSKOVA İLE DOSTLUĞU SÜRDÜRECEK'

Kim, ayrıca Rusya ile dostluk geleneğini sürdüreceğini ve iki Kore’nin birleşmesinden yana olduğunu kaydetti. Matviyenko, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması için teşvik edilmesi gerektiğini, ABD’nin yaptırımlarını artırmasının endişe verici olduğunu belirtti.

DOĞU EKONOMİK FORUMU’NA KATILMAYACAK

Bu arada Matviyenko, Kim’in yoğun programı nedeniyle 11-13 Eylül’de Rusya’da gerçekleşecek Doğu Ekomik Forumu’na çok istemesine rağmen yoğun programı nedeniyle katılamayacağını, ancak Pyeongyang’dan 7 kişilik bir heyetin geleceğini söyledi.