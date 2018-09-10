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21:07 10 Eylül 2018
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    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un-Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko

    Matviyenko: Kuzey Kore lideri Kim'e göre top, ABD tarafında

    © REUTERS / KCNA
    Asya & Pasifik
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    Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da ülkenin lideri Kim Jong-un'la bir araya gelen Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Kim'in nükleer silahsızlaşma konusunda tek taraflı başka bir adım atmayacağını söylediğini ve ABD'den bu alanda attığı adımlara karşılık verilmesini beklediğini aktardı.

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    Rusya Federasyon Başkanı Valentina Matviyenko, cumartesi günü Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bir araya geldi. Matviyenko Kim'e Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mektubunu iletti.

    Görüşme ile ilgili Sputnik'e konuşan Matviyenko, Kuzey Kore liderinin ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili görüşlerini paylaşırken 'nazik ve diplomatik bir dil' kullandığını belirtti.

    Matviyenko'ya göre, Kim nükleer silahlardan arınma konusunda başka adım atmayı planlamadığını, halihazırda attığı adımlara ABD'den yanıt beklediğini söyledi.

    Kim ayrıca Rusya'nın ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını hafifletmesini desteklediğini umduğunu ifade etti.

    'PUTİN İÇİN GÜZEL SÖZLER KULLANDI'

    Matviyenko, Kim'in Putin'in mektubunun harika olduğunu düşündüğünü ve Rusya'nın desteğinden memnun olduğunu kaydetti.

    Matviyenko "Kim ayrıca Putin için çok güzel sözler kullanıp, onun için iyi dileklerinin yanı sıra çalışmalarını ve Kuzey Kore'ye verdikleri desteği çok olumlu değerlendirdiğini, işbirliğini geliştirme isteğini iletmemi söyledi" dedi.

    'RUSYA DAVETİ İLETİLDİ'

    Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov ise Putin'in mektubuyla ilgili bilgi verdi. Uşakov, mektupta Kore yarımadasındaki soruna ilişkin Rusya'nın tutumunun anlatıldığı ve Kim'in uygun bir zamanda Rusya'yı ziyaret etme davetinin iletildiğini söyledi.

    Matviyenko da daha önce Kim'in yıl sonundan önce Rusya'ya gelebileceğini söylemişti.

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    Etiketler:
    Valentina Matviyenko, Kim Jong-un, Vladimir Putin, Kuzey Kore, ABD, Rusya
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