Çin'den ABD'nin S-400 yaptırımına sert tepki: Hakkı yok, sonuçları olacak

Son olarak da Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu, ABD'nin Pekin'e karşı yaptırım kararına gerekçe olarak gösterdiği savunma kontratlarının, ‘iki egemen ülke arasındaki normal bir işbirliği adımı' olduğunu belirtip Washington'ın bu ilişkilere karışmaya hakkı olmadığını vurguladı.
‘Yaptırımların hemen iptal etmemesi halinde' bunu ABD için bazı sonuçları olacağı uyarısında bulunan Wu, Çin Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından biri üzerinden yaptığı açıklamada şu vurguyu yaptı: "ABD'nin söz konusu yaklaşımı uluslararası ilişkilerin temel kurallarının bariz bir ihlali, tam bir hegemonya alameti."
ABD'nin, Çin'in Rus yapımı beşinci nesil SU-35 savaş uçakları ve S-400 hava savunma sistemi satın almak için Rusya'yla imzaladığı kontratları gerekçe göstererek uygulama kararı aldığı yaptırımlar, Çin Savunma Bakanlığı için silah satın almaktan sorumlu olan Ekipman Geliştirme Birimi ve bu kurumun direktörü olan Li Shangfu'yu hedef alıyor.
Diğer taraftan ABD'li yetkililer, Çin'e dönük yaptırım kararlarının, Rusya yapımı S-400 sistemi satın almak üzere anlaşma imzalayan Türkiye'ye yönelik bir sinyal olduğu imasında da bulunmuştu.
Bu arada ABD, Rus yapımı S-400 sistemi satın aldığı için Türkiye'yi çoktan cezalandırmış durumda. Zira ABD Başkanı Donald Trump'ın da onayını alan bir karar kapsamında Türkiye'ye beşinci nesil F-35 teslimatı geçici olarak askıya alınmıştı.
Söz konusu karara göre, Türkiye'nin Rusya yapımı bir hava savunma sistemi satın almasının, ABD ile askeri ilişkilere etkisinin değerlendirileceği bir rapor Kongre'ye sunulana kadar Türkiye'ye F-35 teslimatı geçici olarak durdurulmuştu.
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