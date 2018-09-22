Çin'den ABD'nin S-400 yaptırımına sert tepki: Hakkı yok, sonuçları olacak

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Rusya yapımı savaş uçakları ve S-400 hava savunma sistemi satın aldıkları gerekçesiyle yaptırım kararı alan ABD’yi uyardı: Pekin’in Rusya ile savunma işbirliğine karışmaya hakkınız yok, bu yüzden bazı sonuçlarla karşı karşıya kalacaksınız.

© AFP 2018 / Paul GYPTEAU ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Rusya'yla savunma alanında işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanmasına izin veren bir kanun kapsamında kanunu kapsamında, Rus yapımı satın alan Çin'i cezalandıran ABD'ye bu ülkeden sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

Son olarak da Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu, ABD'nin Pekin'e karşı yaptırım kararına gerekçe olarak gösterdiği savunma kontratlarının, ‘iki egemen ülke arasındaki normal bir işbirliği adımı' olduğunu belirtip Washington'ın bu ilişkilere karışmaya hakkı olmadığını vurguladı.

‘Yaptırımların hemen iptal etmemesi halinde' bunu ABD için bazı sonuçları olacağı uyarısında bulunan Wu, Çin Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından biri üzerinden yaptığı açıklamada şu vurguyu yaptı: "ABD'nin söz konusu yaklaşımı uluslararası ilişkilerin temel kurallarının bariz bir ihlali, tam bir hegemonya alameti."

Wu ayrıca, yaptırım kararının iki ülke ve orduları arasındaki ilişkileri ciddi anlamda bozduğunu söyledi.

ABD'nin, Çin'in Rus yapımı beşinci nesil SU-35 savaş uçakları ve S-400 hava savunma sistemi satın almak için Rusya'yla imzaladığı kontratları gerekçe göstererek uygulama kararı aldığı yaptırımlar, Çin Savunma Bakanlığı için silah satın almaktan sorumlu olan Ekipman Geliştirme Birimi ve bu kurumun direktörü olan Li Shangfu'yu hedef alıyor.

Diğer taraftan ABD'li yetkililer, Çin'e dönük yaptırım kararlarının, Rusya yapımı S-400 sistemi satın almak üzere anlaşma imzalayan Türkiye'ye yönelik bir sinyal olduğu imasında da bulunmuştu.

© AP Photo / Andy Wong Çin'den ABD'ye yaptırım yanıtı: Yaptırımları hemen kaldırmazsanız sonuçlarına katlanırsınız

İsmi verilmeyen bir ABD'li yetkili, Çin'e yönelik yaptırım kararına ilişkin olarak, "Bu adımın ciddiyetimizin bir sinyali olarak algılanmasını ve diğerlerini, Rusya'nın savunma ve istihbarat sektörleriyle olan ilişkileri hakkında yeniden düşünmeye yönelteceğini umuyoruz" demişti.

Bu arada ABD, Rus yapımı S-400 sistemi satın aldığı için Türkiye'yi çoktan cezalandırmış durumda. Zira ABD Başkanı Donald Trump'ın da onayını alan bir karar kapsamında Türkiye'ye beşinci nesil F-35 teslimatı geçici olarak askıya alınmıştı.

Söz konusu karara göre, Türkiye'nin Rusya yapımı bir hava savunma sistemi satın almasının, ABD ile askeri ilişkilere etkisinin değerlendirileceği bir rapor Kongre'ye sunulana kadar Türkiye'ye F-35 teslimatı geçici olarak durdurulmuştu.