'Türkiye bizim başarı hikayemiz'

Çin’in dijital altyapı devi Huawei’nin Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi Başkanı James Chen’den, Türkiye’nin mobil altyapısı ve yatırımlarına övgü geldi. Chen, 5G için dünya genelinde belirlenen tarihin 2020 olduğunu söylerken, genişbant ve fiber optik konusunda da açıklamalar yaptı.

Her yıl Orta Asya Cumhuriyetlerinden birinin başkentinde düzenlenen “Dijital Orta Asya için İnovasyon” gününde bir sunum yapan James Chen, Türkiye’de kırsal alanda mobil iletişimin erişimini arttırmak için hükümet ile yürüttükleri altyapı projesini “başarı öykümüz” diye anlattı.

Chen, “Türkiye’nin kırsal bölgelerinde hala 500 kişinin altında nüfusu olan yerler var. Buralara dijital erişim götürmek gerekiyordu. Çok başarılı bir projeyle bu küçük yerleşimlerin %40’ını tamamen dijital ağlara bağladık. Ama tabii aslolan sadece bu kadarda kalmamak, e-eğitim ve e-sağlık hizmetleri için de kuvvetli hale getirmek” diye konuştu.

'HIZ AÇISINDAN TÜRKİYE'DEKİ MOBİL ALTYAPI ÇOK İYİ DURUMDA'

James Chen, Türkiye’deki mobil 4.5G altyapısının Avrupa’nın ve Amerika’nın da önünde olduğuna dikkat çekti. “Hız açısından Türkiye’deki mobil altyapı çok çok iyi durumda. Biz isteriz ki özellikle sabit genişbant ve fiberoptikte de benzer bir heyecan olsun. Henüz o yatırım ve tüketici heyecanını göremiyoruz. Türkiye kadar kuvvetli, 2023 hedefleri koyan bir ülkenin sabit genişbant (broadband) yatırımlarında geride kalmayacağını umuyoruz” dedi.

Chen, 5G’nin daha çok sistemlerin ve araçların birbiriyle konuşması için gerekli olduğunu vurgularken, “tam oturması 2020’yi bulacaktır tahminim” dedi.