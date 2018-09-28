Tayvanlı teknoloji devinin eski müdürü '2 bin iPhone çaldığı için' tutuklandı

Yüksek mahkeme, Çin'deki fabrikalarında yaklaşık olarak bir milyon çalışanı bulunan şirketin test departmanında çalışan Tsai Yi-wei'nin, Çin'in güney şehri Shenzhen'deki Foxconn fabrikasında, Temmuz 2013 ile Aralık 2014 arasında iPhone 5 ve iPhone 5s test modellerini çalması için sekiz çalışanını görevlendirdiğini söyledi.
Tsai ve beraberindekilerin çaldıkları telefonları daha sonra Shenzhen'deki mağazalara sattıkları öğrenildi. Tsai, iki yıl dört ay hapse mahkum edildi.
Mahkeme, açıklamasında "davalı bir departmanın başkanıydı ancak şirketin güvenini ihlal etti" ifadelerini kullandı. Foxconn, iç denetimi takiben Tayvan makamlarına davayı bildirdi ve Tsai 2016 yılının sonlarında suçlu bulundu.
İLK SKANDAL DEĞİL
Şirket aynı zamanda, bünyesinde meydana gelen işçi intiharları ve reşit olmayan stajyer çalıştırma gibi skandallarla da gündeme gelmişti.
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