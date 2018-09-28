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05:54 29 Eylül 2018
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    Navaz Şerif'in mandaları

    Pakistan'da kemer sıkma politikası kapsamında, eski Başbakan Şerif'e ait mandalar satıldı

    © AFP 2018 / AAMIR QURESHI
    Asya & Pasifik
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    Pakistan'ın yeni Başbakanı İmran Han, selefi Navaz Şerif ait sekiz değerli mandayı satarak, elde edilen geliri hazinenin kullanımına verdi.

    Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif destekçileri
    © REUTERS / Fayaz Aziz
    Yolsuzluktan 10 yıl hapse çarptırılan eski Pakistan Başbakanı Şerif'e tahliye
    Başbakanlık konutunda tutulan mandalar,eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve ailesinin süt ihtiyacını karşılamak için beslenen 8 manda, yapılan açık arttırmada 19 bin dolar tutarında bir rakama satıldı.

    '100'DEN FAZLA MANDAM VAR AMA BEN LİDERİM TARAFINDAN KULLANILAN BİR MANDA ALMAK İSTEDİM'

    Mandaların birine 2.500 dolar ödeyen Hasan Latif BBC Urduca'ya yaptığı açıklamada, zaten bir süt çiftliği bulunduğunu ve mandalardan birini şöhreti yüzünden almak istediğini söyledi.

    Latif,  "100'den fazla mandam var, ama ben liderim tarafından kullanılan bir manda almak istedim. Bu, onu onurlandırmak içindi. Fırsat bulursam kendisine hediye etmeye de çalışacağım" açıklamasında bulundu.

    Saf, beyaz sütüyle tanınan bir başka mandanın da 3.100 dolara satıldığı belirtildi.

    Mandaların fiyatlarının yüksek olmasından yakınan bir diğer alıcı ise, "Bu mandaları başka yerde yarı fiyatına alabilirsiniz. Çok pahalılar" dedi.

    Geert Wilders
    © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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    'MANDALARDAN ELDE EDİLEN GELİR, HAZİNEYE DEVREDİLDİ'

    Pakistan Başbakanı İmran Han, hükümetin kemer sıkma politikaları kapsamında mandaların satılması gerektiğine karar verdiği belirtildi. Satılan mandalardan elde edilen gelirin ise Pakistan hazinesine aktarıldığı açıklandı.

    Yolsuzlukla mücadelede reform vaadiyle seçilen Han'ın uyguladığı kemer sıkma politikaları, muhalif partiler ve kitlelerce protesto edildiğibiliniyor.

    Bir başbakanlık görevlisi "Açık arttırma beklentilerimizi geçti. Başarısından gerçekten memnunuz" dedi.

    Pakistan bayrağı
    © REUTERS / Faisal Mahmood
    Pakistan'da başbakanlık konutu üniversite olacak
    KEMER SIKMA POLİTİKALARI KAPMASINDA BİRÇOK ÖNLEM YOLDA

    Hükümet kamuya ait lüks araçların satılmasının yanı sıra, kamuya ait binaları üniversitelere dönüştürmeyi, VIP güvenlik prokollerine son vermeyi ve kamu binalarındaki klimaları kaldırmayı düşünüyor.

    Hükümetin kamuya ait lüks araçların satışından 600 bin dolar gelir elde ettiği açıklanmıştı.

    Yolsuzlukla mücadelede reform vaadiyle seçilen eski kriket yıldızı Han, geçen Ağustos'ta 15 kilometre ötedeki ofisine helikopterle gittiği ortaya çıkınca alay konusu olmuştu.

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    Etiketler:
    manda, Manda, Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e ait mandaların satılması, Pakistan Başbakanı İmran Han, Navaz Şerif, Pakistan
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