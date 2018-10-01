Endonezya'daki tsunaminin detayları ortaya çıkıyor: Erken uyarı sistemi 2012'den beri çalışmıyordu

Nugroho, "2012 yılından bu yana tsunami bildirim sistemi çalışmıyor. Bu sistem, tsunami tehlikesi bulunan Endonezya için gerçekten çok önemli. Ancak, bu sistemle tsunamiyi önceden haber verebilir ve can kayıplarını en aza indirebiliriz." dedi.
Nugroho, afet bölgesinde ölü sayısının artmasından endişe edildiğini de söyledi.
Birçok cesedin hala göçük altında olduğunu ve ulaşılamadığını kaydeden Nugroho, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.
DEPREM VE TSUNAMİDE ÖLENLER İÇİN 300 CESETLİK TOPLU MEZAR
ENKAZ ALTINDAN BİR KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI
BNPB, Palu'da depremde yıkılan Roa-Roa Hotel'in enkazından 25 yaşındaki bir kadının kurtarıldığını da duyurdu.
Adının Fitri olduğu belirtilen genç kadının akşam saatlerinde enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.
HAVAALANI YENİDEN AÇILDI
ÖLÜ SAYISI 1203'E YÜKSELDİ
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu ölenlerin sayısının 1203'e yükseldiği açıklanmıştı. Yerel medyada yer alan haberlerde, hükümetin, bölge halkının marketlerden gıda maddeleri alabileceğini ve masrafların devlet tarafından karşılanacağını duyurduğu bilgisi paylaşıldı. Deprem ve tsunaminin etkilerinin Dongala çevresinde 13, Palu çevresindeki 8 yerleşim yerinde hissedildiği ve toplam 2,4 milyon kişinin afetten etkilendiği tahmin ediliyor.
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