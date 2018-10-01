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02:12 01 Ekim 2018
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    Endonezya'da deprem ve tsunami

    Endonezya'daki tsunaminin detayları ortaya çıkıyor: Erken uyarı sistemi 2012'den beri çalışmıyordu

    © AP Photo / Rifki
    Asya & Pasifik
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    Endonezya’nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ülkede tsunami erken uyarı sisteminin 2012 yılından bu yana çalışmadığı belirtildi.

    Endonezya, deprem, tsunami
    © REUTERS /
    Endonezya'da deprem ve tsunami: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1203'e yükseldi
    Yerel basında yer alan haberlere göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, ülkedeki tsunami erken uyarı sisteminin 2012 yılından bu yana faaliyette olmadığını bildirdi.

    Nugroho, "2012 yılından bu yana tsunami bildirim sistemi çalışmıyor. Bu sistem, tsunami tehlikesi bulunan Endonezya için gerçekten çok önemli. Ancak, bu sistemle tsunamiyi önceden haber verebilir ve can kayıplarını en aza indirebiliriz." dedi.

    Nugroho, afet bölgesinde ölü sayısının artmasından endişe edildiğini de söyledi.

    Birçok cesedin hala göçük altında olduğunu ve ulaşılamadığını kaydeden Nugroho, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

    DEPREM VE TSUNAMİDE ÖLENLER İÇİN 300 CESETLİK TOPLU MEZAR

    Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Alexander Zemlianichenko
    Erdoğan: Endonezya’nın yaralarının sarılması için her türlü yardıma hazırız
    BNPB, Palu'daki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için en az 300 cesedin gömülebileceği bir toplu mezar kazıldığını belirtti. Toplu defin işleminin ne zaman yapılacağı henüz belli olmazken, BNPB Başkanı Willem Rampangilei, ölülerin sağlık ve dini nedenlerden ötürü bir an önce gömülmesi gerektiğini kaydetti.

    ENKAZ ALTINDAN BİR KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

    BNPB, Palu'da depremde yıkılan Roa-Roa Hotel'in enkazından 25 yaşındaki bir kadının kurtarıldığını da duyurdu.

    Adının Fitri olduğu belirtilen genç kadının akşam saatlerinde enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

    HAVAALANI YENİDEN AÇILDI

    Endonezya'da deprem
    © REUTERS / Antara Foto
    Endonezya’daki depremde ölü sayısı 420’ye yükseldi
    "Jakarta Globe"un uçuş navigasyon servisi AirNav Endonezya'ya dayandırdığı haberine göre, deprem ve akabinde gelen tsunami nedeniyle hasar gören ve cuma günü hizmete kapatılan Palu'daki havaalanı, ticari uçuşlara yeniden açıldı. Hava trafik kontrol kulesinin ve 2 uçak pistinin hasar gördüğü Mutiara SIS Al Jufri Havaalanı'nın sınırlı ticari uçuşlar için yeniden faaliyete geçtiği kaydedildi.

    ÖLÜ SAYISI 1203'E YÜKSELDİ

    Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu ölenlerin sayısının 1203'e yükseldiği açıklanmıştı. Yerel medyada yer alan haberlerde, hükümetin, bölge halkının marketlerden gıda maddeleri alabileceğini ve masrafların devlet tarafından karşılanacağını duyurduğu bilgisi paylaşıldı. Deprem ve tsunaminin etkilerinin Dongala çevresinde 13, Palu çevresindeki 8 yerleşim yerinde hissedildiği ve toplam 2,4 milyon kişinin afetten etkilendiği tahmin ediliyor.

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    Etiketler:
    Tsunami, Deprem, Endonezya
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