Maldivler'de hapisteki eski devlet başkanı Gayyum serbest bırakıldı

© REUTERS / Waheed Mohamed Maldivler'in eski başkanına 13 yıl hapis

Yüksek Mahkeme, hükümeti devirmeye teşebbüs suçundan hakkında başlatılan soruşturmada polisle iş birliği yapmadığı gerekçesiyle haziran ayında 19 ay hapse mahkum edilen Mamun Abdül Gayyum'un kefaletle serbest bıraktılmasına hükmetti.

Ülkede 2008'e kadar 30 yıl devlet başkanlığı görevini yürüten Mamun Abdül Gayyum, hakkındaki mahkumiyet kararının ardından temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Maldivler'de Seçim Komisyonu dün, 23 Eylül'de düzenlenen devlet başkanı seçiminin resmi sonuçlarını açıklayarak muhalefetin ortak adayı İbrahim Muhammed Salih'in zaferini onaylamış ve Salih'in oyların yüzde 58,4'ünü, mevcut Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un ise oyların yüzde 41,6'sını aldığını açıklamıştı.

SİYASİ KRİZ

© AP Photo / Eranga Jayawardena Yardımcısından Maldivler liderine suikast girişimi

Yüksek Mahkeme, şubat başında hapisteki muhalefet liderlerinin serbest bırakılmasına ve yargılamaların yeniden yapılmasına oy birliğiyle karar vermişti. Mahkeme, Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un en yakın müttefiklerinden Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed'in başkanlığının düşürülmesine destek verdiği için görevden alınan 12 milletvekilinin de göreve iadesine hükmetmişti.

Yamin Abdül Gayyum, mahkemenin kararının 'yetki gaspı olduğunu' ve 'ulusal güvenliği tehdit ettiğini' ileri sürerek kararı tanımayacağını açıklamıştı.

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ, OHAL İLAN EDİLDİ

Hükümetin mahkeme kararını tanımamasının ardından ülkede halk sokaklara dökülmüştü. Hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan çatışmaların ardından Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum, ülkede 15 günlük olağanüstü hal ilan etmişti. 5 Şubat'ta ilan edilen olağanüstü hal süresi sonradan uzatılmış ve 22 Mart'ta kaldırılmıştı.

Olağanüstü halin ardından, görevdeki Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un üvey kardeşi Mamun Abdül Gayyum, hakkındaki hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla şubat ayının başında gözaltına alınmıştı. Polis, aynı gün, Başyargıç Abdullah Said ve Yargıç Ali Hamid'i de gözaltına alınmıştı.

Emniyet Genel Müdürü Abdulla Navaz, daha sonra, gözaltına alınan eski Devlet Başkanı Başkanı Mamun Abdül Gayyum'un "Milletvekillerine rüşvet vererek hükümeti devirmeye çalışmak, silahlı kuvvetler içinde ihtilaf çıkarmak ve orduyu hükümete karşı isyana teşvik etmekle" suçlandığını açıklamıştı.

Ceza Mahkemesinde 20 Mart'ta görülen davada savcılar, eski Devlet Başkanı Mamun Abdül Gayyum ile Yüksek Mahkeme Başkanı Said ve bir Yüksek Mahkeme yargıcının da aralarında bulunduğu 9 sanığı "terörle" suçlamıştı.

Gayyum ve iki yargıcın suçlu bulunmaları halinde 10 ila 15 yıl hapis cezası alabileceği belirtilmişti.

Öte yandan, Maldivler'de Mamun Abdül Gayyum'un 30 yıllık iktidarını sona erdirerek 2008 yılında devlet başkanı seçilen Muhammed Naşid, 2012'de bir hakimi gözaltına aldırtmaktan, 2015'te 13 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak İngiltere'de sığınma hakkı elde etmişti.