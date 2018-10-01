Kayıt
11:12 01 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Güney Kore-Kuzey Kore sınırı

    Kuzey ve Güney Kore, sınırdaki kara mayınlarını temizlemeye başladı

    © AFP 2018 / JUNG YEON-JE
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore ve Güney arasındaki sınır bölgesinde yer alan bazı kara mayınlarının temizlenmeye başlandığını duyurdu. Mayın temizliği geçen ay iki ülke liderinin Kore Yarımadası'nda gerginliği azaltma ve güven inşası çerçevesinde yaptığı anlaşma kapsamında gerçekleşiyor.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Leah Millis
    Trump: Kim ile birbirimize aşık olduk
    Güney Kore Savunma Bakanlığı, Sputnik'e yaptığı açıklamada Kuzey ve Güney Kore'nin, iki ülke arasında yer alan askerden arındırılmış bölgede (DMZ) yer alan  kara mayınlarının temizliğine başladığını açıkladı.

    Associated Press (AP), 248 km uzunluğunda ve 4 km genişliğindeki DMZ içinde ve çevresinde yaklaşık 2 milyon kara mayını olduğunun sanıldığını ve son adımla bunların küçük bir kısmının temizleneceğini vurguladı.

    Ancak bu iki ülkenin 10 yılı aşkındır ortaklaşa gerçekleştirdiği ilk mayın temizliği olduğu için Kuzey ve Güney Kore arasındaki ilişkinin gelişmesi açısından önem arz ediyor. 

    Önümüzdeki 20 gün içinde iki ülkeden askerlerin sınırda yer alan ve iki ülkenin de toprağının bulunduğu Panmunjom Köyü'ndeki Ortak Güvenlik Bölgesi'nde  (OGB) bulunan tüm kara mayınlarını temizlemesi gerekiyor.

    İki ülke arasındaki son anlaşmaya göre mayınlarının temizliğinin ardından OGB'de bulunan silahlar ve gözlem kuleleri de kaldırılacak, buradaki askerler ise silahsız olarak görev yapmayı sürdürecek.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in,  nisan ayında Panmumjom'da tarihi bir zirve gerçekleştirmişti. OGB, askerden arındırılmış bölgede Güney ve Kuzey Kore askerlerin yüz yüze baktığı tek alan olma özelliğini taşıyor.

    YAKLAŞIK 500 ASKERİN KALINTILARI ARANACAK

    Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho
    © AFP 2018 / ATTA KENARE
    Kuzey Kore, ABD’yle ortak yayınlanan bildiriyi hayata geçirmeye kararlı
    İki ülke ayrıca Güney Kore'nin Gangwon ilinde yer alan Cheorwon ilçesindeki kara mayınlarını da temizleyecek.

    Cheorwon'da 1950-1953 Kore Savaşı'nda savaşmış 300'ü Birleşmiş Milletler (BM) askeri olmak üzere yaklaşık 500 askerin kalıntısının gömülü olduğu sanılıyor. Cheorwon'daki asker kalıntılılarının aranmasının ise 1 Nisan ve 31 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Bu iki ülkenin yaptığı ilk ortaklaşa asker kalıntısı arama çalışması olacak.

    Geçen ay Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da 3. kez görüşen Moon ve Kim yarımadada gerginliğin azaltılması ve güven inşası için mayın temizliği ve askerlerin kalıntılarının aranmasının başlamasında mutabık kalmıştı. DMZ içerisinde ve çevresinde yer alan mayınlar çok sayıda sivil ve askerin ölmesine ya da yaralanmasına yol açmıştı.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bu ay Pyongyang'ı ziyaret ederk Kim ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak 2. zirveyi netleştirmeye çalışacak.

    İlgili konular:

    Kuzey Kore: Muhatabımız ABD değil de Güney Kore olsaydı bu süreç tıkanmazdı
    Lavrov: Kuzey Kore’ye tek taraflı yaptırımlardan vazgeçilmeli
    Kuzey Kore'den ABD'nin yaptırımlarını kaldırmak için uluslararası hukuk sistemi kurma çağrısı
    Haley: Trump Kuzey Kore konusunda 'yarım yamalak önlemler' ile ilgilenmiyor
    Etiketler:
    Asker kalıntısı, Patlayıcı ve mayın temizliği, Sınır, Kore Savaşı, Moon Jae-in, Mike Pompeo, Donald Trump, Kim Jong-un, Güney Kore, Kuzey Kore
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yaşlı kadınların yüz hatları
    Bir ömrün yüz hatlarındaki izdüşümü ve sokaktaki yalnızlık
    Karikatür
    Erdoğan ve Merkel, Rus gazı yüzünden Trump ile tartıştı
    Suriye'de durum
    Suriye'de durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet