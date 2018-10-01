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13:53 01 Ekim 2018
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    Palu'da deprem ve tsunami kurbanları için hazırlanan 1300 kişilik toplu mezar

    Deprem ve tsunami felaketi sonrası Endonezya'da ölüler toplu mezara gömülüyor

    © REUTERS / Antara Foto/Muhammad Adimaja
    Asya & Pasifik
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    Endonezya'da en az 844 kişinin ölümüne yol açan deprem ve tsunami faciası sonrası en çok ölümün yaşandığı Palu'da 1000'den fazla kişiyi içine alabilecek bir toplu mezar kazıldı. Diğer taraftan Devlet Başkanı Joko Widodo ülkeye uluslararası yardımların girişine izin verdi.

    Endonezya'da deprem ve tsunami
    © AP Photo / Rifki
    Endonezya'daki tsunaminin detayları ortaya çıkıyor: Erken uyarı sistemi 2012'den beri çalışmıyordu
    Endonezya'da doğrulanmış son resmi rakamlara göre 844 kişinin öldüğü,yüzlercesinin yaralandığı, 48.000 kişinin ise evini terk etmek zorunda kaldığı deprem ve tsunami felaketinin ardından Orta Sulawesi bölgesindeki Palu'da 1000'den fazla kişinin gömülebileceği bir toplu mezar kazıldı.

    Palu'nun yüksek kesimlerinde bulunan Poboya'daki 10 metre genişliğindeki, 100 metre uzunluğundaki toplu mezara konulan kişilerin bedenleri sarı, turuncu ve siyah torbalara sarınarak gömüldü.

    Yetkililer cesteleri toplu mezara gömerek olası bir salgın hastalık riskini önlemek istiyor.

    ​Cuma günü ülkede yaşanan 7.5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan ve bazı bölgelerde 6 metrelik dalgalara yol açan tsunami faciası özellikle Palu'da çok sayıda kişinin ölmesine neden olmuştu. Ölenlerin tamamına yakınının bu bölgeden olduğu belirtildi.

    Toplu mezarın ihtiyaç duyulması halinde genişletilebileceğini söyleyen Endonezya Ulusal Felaket Zararlarını Azaltma Ajansı Yöneticisi Willem Rampangilei "Bu (toplu mezar) sağlık ve dini sebeplerle bir an önce yapılmalıydı" diye konuştu. 

    Yerel askeri sözcü Muhammed Thorir de bir mezarlığın yanında bulunan toplu mezara 1100 kişinin cansız bedenini sığdırabileceklerini belirtti.

    Toplu mezara gömülen ve tamamı yerel hastanelerden nakledilen cansız bedenlerin gömülmeden önce aile bireyleri tarafından teşhis edilebilmesi için fotoğraflandığı da kaydedildi.

    ULUSLARARASI YARDIMA YEŞİL IŞIK 

    Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Alexander Zemlianichenko
    Erdoğan: Endonezya’nın yaralarının sarılması için her türlü yardıma hazırız
    Ancak felaketin vurduğu erişimi zor bölgelerle 3 gündür iletişim kurulamamış olunması, ilaçların azalması ve arama kurtarma görevlilerinin yıkılan binaların altında kalan felaketzedelere ulaşmak için kullanması gereken ağır iş makinelerinin yokluğu ülkenin uluslararası yardıma yeşil ışık yakmasına yol açtı.

    Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo yardım teklifi yapan uluslararası kuruluşlar ve STK'ların çalışmasını onayladı. Twitter'dan açıklam yapan üst düzey hükümet görevlisi Tom Lembong "Dün gece Devlet Başkanı Widodo, uluslararası yardımları kabul etmemiz talimatını verdi" dedi.

    Askeri ve ticari uçaklar ise bölgeye yardımları ulaştırmayı sürdürken, ülkede ​14 günlük olağanüstü hal ilan eden yetkililer ilerleyen günlerde ölü sayısının artmasından endişe ediyor. 

    Tsunami ve depremin Palu'daki Balaroa mahallesinde yarattığı yıkımın büyüklüğü ise dehşet verici. Bölge bir savaş alanını andırıyor.

    380 binden fazla nüfuslu Palu'nun deprem ve tsunaminin neden olduğu enkaz yığınlarıyla dolu olduğu, ağır hasar almış bir caminin yarısının suya gömüldüğü, AVM'lerin yıkıldığı ve büyük bir köprünün çöktüğü görülüyor. 

    ​​Palu'da Roa-Roa adlı bir otelin enkazı altında mahsur kaldığı düşünülen yaklaşık 60 kişinin kurtarılması için zamana karşı bir yarış da devam ediyor. Şu ana kadar enkaz altından 2 kişinin canlı olarak çıkarıldığı açıklandı.

    ​Felaket bölgelerinde yardım alamayan bazı kişilerin gıda, su ve yakıt ihtiyacı nedeniyle dükkanları yağmaladığı haberleri de geliyor.

    Hayatta kalanlar ise 3 gündür yakınlarına ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Enkaz altında hala çok sayıda kişinin olduğu tahmin ediliyor. 

    1200 MAHKUM KAÇTI

    Endonezya'da deprem
    © REUTERS / Antara Foto
    Endonezya’daki depremde ölü sayısı 420’ye yükseldi
    Diğer yandan hükümet bölgedeki 3 cezaevinden toplamda 1200 mahkumun kaçtığını duyurdu.

    Adalet Bakanlığı yetkilisi Sri Puguh Utami "Eminim depremden etkilenmekten korktukları için kaçtılar. Bu mahkumlar için bir ölüm kalım meselesiydi" dedi.

    250 milyon kişiden fazla insan yaşadığı, 17 bin adadan oluşan Endonezya, Büyük Okyanus'ta bulunan ve tektonik tabakaların çarpışması ile oluşan  'Pasifik Ateş Çemberi' adlı deprem ve volkanizma kuşağında yer alıyor. Dünyadaki bir çok volkan patlaması ve deprem bu kuşakta meydana geliyor.

    Ülkenin batısındaki Sumatra Adası'nda Aralık 2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami 168 bini Endonezya'da olmak üzere 230.000 kişinin ölümüne yol açmıştı.

    Ülkenin Lombok adasında ağustosta yaşanan 6.9 büyüklüğündeki deprem de 500'den fazla kişinin ölümüne neden olmuştu.

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    Etiketler:
    Toplu mezar, Tsunami, Deprem, Joko Widodo, Endonezya
    Topluluk kurallarıTartışma
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