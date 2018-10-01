Dubai Emiri'ne 150 şahin hediye edilmesi Pakistan'da tartışmalara yol açtı

Pakistan hükümetinin türü tehlikede olduğu için avlanması yasaklanan şahin türlerinden 150'sini Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid El Makdum'a hediye etmesi ülkede tartışmalara yol açtı.

© Fotoğraf : Twitter Suudi prens, yolcu uçağını av şahinleriyle doldurdu

Yerel basındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanlığından BAE Büyükelçiliği'ne yazılan mektupta, hükümetin 150 şahinin götürülmesine izin verdiği ileri sürüldü.

Elçiliğe 3 gün önce gönderilen mektupta "Elçiliğe, Ekselansları Şeyh Muhammed bin Raşid El Makdum'un şahsi kullanımı için Pakistan'dan BAE'ye 150 şahini Karaçi Havalimanı'ndan götürmesine izin verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Geçmiş yıllarda iktidar partisi Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) yönetimindeki Hayber Pahtunhva eyaletinde avlanması ve yakalanması yasaklanan kuşlardan olan şahinlerin federal PTI hükümeti tarafından BAE'ye hediye edilmesi ülkede tartışmalara yol açtı.

‘HEDİYE İLLEGAL BİR HAREKET'

Pakistan Halk Partisi milletvekili ve eski meclis başkan yardımcısı Faysal Karim Kundi, hediyeyi illegal bir hareket olarak nitelendirdi. Sosyal medyadan tepkisini dile getiren Kundi, "150 şahinin gönderilmesi yasalarımıza ve uluslararası anlaşmalara aykırıdır. Bu kuşların yakalanması ve avlanması yasakken nereden alınıp BAE'ye gönderilecek? Kaçak avcılardan mı alınacak, kaçakçılardan mı?" değerlendirmesinde bulundu.

#PM select @ImranKhanPTI has given approval to export 150 #falcons which is against law & int conventions.where will these birds be bought when its ban, will buy from #poachers & #smugglers.Where is IK stance when he said will ban it as PAK rulers get bribes. @sherryrehman pic.twitter.com/5eyVi24Qtk — Faisal Karim Kundi (@fkkundi) September 30, 2018

​ARAP PRENSLERİ AVLANMAK İÇİN PAKİSTAN'A GELİYOR

Her yıl Pakistan'a gelen türü tehlikedeki göçmen kuşların avlanması ve yakalanması eyalet ya da federal mahkeme kararlarıyla yasaklanmış durumda.

© AP Photo / Brandon Wade Dubai’ye ‘uçmaya çalışan’ bir yılan yakalandı

Yerel medyada yer alan bilgilere göre, yasağa rağmen Körfez ülkelerinden prensler ve devlet adamlarına avcılık izni veriliyor. Arap prensleri ve devlet adamları özellikle Kanarya Adaları ve Güney Asya'da görülen toy kuşu avlamak için Pakistan'a geliyor.

Özellikle Belucistan'a gelen avcıların bölgenin önde gelen isimleriyle iş birliği yaparak avlandıkları iddia edildi.

Başbakan İmran Han da 2015 yılında bu konuya ilişkin dönemin hükümetini eleştirmiş ve yasa dışı avcılığa izin verildiğini söylemişti.

Bu dönemde Han'ın partisi tarafından yönetilen Hayber Pahtunhva'da bir Katar prensine şahin avladığı gerekçesiyle 80 bin Pakistan rupisi (Yaklaşık 4 bin lira) ceza kesilmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde kraliyet ailesi ve zenginlerin hobileri arasında yer alan şahinler için yarışmalar ve avcılık müsabakaları düzenleniyor. Kraliyet ailesi üyeleri, şahinlerin taşınması için özel uçaklar kaldırıyor.