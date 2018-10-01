Okinawa'da seçimi ABD üssüne karşı çıkan aday kazandı

Japonya'nın Okinawa Adası'nda hafta sonu yapılan valilik seçimini, adada bulunan ABD askeri hava üssünün yeni yerine taşınmasına karşı çıkan ve üssün tamamen kaldırılmasını isteyen aday kazandı.

Eski Vali Takeşi Onaga'nın ağustosta pankreas kanserinden hayatını kaybetmesinin ardından yapılan valilik seçiminde, Liberal Parti adayı Denny Tamaki, iktidardaki Liberal Demokrat Parti ve koalisyon ortaklarının desteklediği rakibi Atsuşi Sakima'yı mağlup etti.

Sakima'nın aldığı 316.000 oya karşı 396.000 oy alarak seçimi kazanan Tamaki, Ginowan kentinde bulunan, ABD Deniz Piyadelerine ait Futenma Hava Üssü'nün bölgeden taşınmasına karşı çıkıyor.

Adadaki ABD askerlerine bazı hukuki ayrıcalıklar sağlayan anlaşmanın da revize edilmesini isteyen Tamaki bunun yerine ABD ve Japonya hükümetinden Futenma üssünün tamamen kapatılmasını ve üs topraklarının ada yönetimine geri verilmesini talep edeceğini söylüyor.

'HENOKO'YA İZİN VERİLMEYECEK'

Futenma Üssü'nün Nago bölgesinde daha az nüfuslu Henoko'ya taşınması planlanıyordu. Ancak bu plan ve Henoko'nun inşası yerel halkın muhalefeti nedeniyle gecikmişti. Eski Vali Onaga da üssün taşınması konusundaki tartışmaları gündemine almıştı.

Zafer konuşmasında halefi Onega'nın izinden yürüyeceğini belirten Tamaki "Hayatını daha fazla üssün inşasını durdurmak için riske atmış olan Onega'nın güçlü duyguları bu zafere yardımcı oldu" dedi.

"Henoko'ya izin verilmeyecek" diyen Tamaki " Biz dünyada yaşayan tek bir aileyiz. Anlayış ve barış içinde bir arada yaşamak başlangıç noktamız olmalı" ifadelerini kullandı.

58 yaşındaki Tamaki zaferini Okinawa'nın yerel dansını yaparak kutladı.

OKİNAWA'YI İLK KEZ BİR 'AMERASIAN' YÖNETECEK

Hiç tanımadığı ​ABD'li bir asker baba ve Japon anneden dünyaya gelen Tamaki, adayı yönetecek ilk 'Amerasian' (Asya'da bulunmuş ABD'li asker erkekle Asyalı bir kadından doğanlar için kullanılan bir terim) unvanını da elde etmiş oldu.

Seçimde mağlup olan eski Ginowan Belediye Başkanı Sakima üsle ilgili herhangi bir kararın ulusal hükümetle istişare edilerek alınması gerektiğini savunuyordu.

İki ülke arasındaki güvenlik anlaşması gereğince Okinawa'da Japonya'daki 54.000 ABD askerinin yarısı konuşlanmış durumda. Ancak ada halkı topraklarının, ülkenin yüzde 1'ini oluşturması nedeniyle üzerlerinde haksız yere bir yük yaratıldığını savunuyor. ABD üslerindeki askerlerin vurkaç ve tecavüz gibi suçlara karışmış olması da halk nezdinde üslere yönelik olumsuz duyguları besliyor.

Ada halkı ayrıca üslerden kaynaklanan gürültü ve çevre kirliliği ve kaza riskleri nedeniyle de şikayetçi. Ancak Japon hükümeti Çin'in yükselen gücü ve Kuzey Kore nedeniyle ülkenin güvenliğinin artırılması gerektiğini düşünüyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi de Japonya'yı savunma alanında daha fazla adım atmaya teşvik ediyor.