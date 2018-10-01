Okinawa'da seçimi ABD üssüne karşı çıkan aday kazandı

Sakima'nın aldığı 316.000 oya karşı 396.000 oy alarak seçimi kazanan Tamaki, Ginowan kentinde bulunan, ABD Deniz Piyadelerine ait Futenma Hava Üssü'nün bölgeden taşınmasına karşı çıkıyor.
Adadaki ABD askerlerine bazı hukuki ayrıcalıklar sağlayan anlaşmanın da revize edilmesini isteyen Tamaki bunun yerine ABD ve Japonya hükümetinden Futenma üssünün tamamen kapatılmasını ve üs topraklarının ada yönetimine geri verilmesini talep edeceğini söylüyor.
'HENOKO'YA İZİN VERİLMEYECEK'
Futenma Üssü'nün Nago bölgesinde daha az nüfuslu Henoko'ya taşınması planlanıyordu. Ancak bu plan ve Henoko'nun inşası yerel halkın muhalefeti nedeniyle gecikmişti. Eski Vali Onaga da üssün taşınması konusundaki tartışmaları gündemine almıştı.
Zafer konuşmasında halefi Onega'nın izinden yürüyeceğini belirten Tamaki "Hayatını daha fazla üssün inşasını durdurmak için riske atmış olan Onega'nın güçlü duyguları bu zafere yardımcı oldu" dedi.
"Henoko'ya izin verilmeyecek" diyen Tamaki " Biz dünyada yaşayan tek bir aileyiz. Anlayış ve barış içinde bir arada yaşamak başlangıç noktamız olmalı" ifadelerini kullandı.
58 yaşındaki Tamaki zaferini Okinawa'nın yerel dansını yaparak kutladı.
2社の当確速報での万歳三唱の直後に、若者たちが前に飛び出し、玉城デニー候補を囲んで沖縄のカチャーシーで当選の喜びを踊った。関係者も若者たちのカチャーシーの輪に加わり、翁長知事の遺志を継承する玉城デニー候補の当選をカチャーシーで喜びをわかちあった。 pic.twitter.com/vWQ7wHVkyc— 伊波 洋一 (いは よういち） (@ihayoichi) October 1, 2018
OKİNAWA'YI İLK KEZ BİR 'AMERASIAN' YÖNETECEK
Seçimde mağlup olan eski Ginowan Belediye Başkanı Sakima üsle ilgili herhangi bir kararın ulusal hükümetle istişare edilerek alınması gerektiğini savunuyordu.
İki ülke arasındaki güvenlik anlaşması gereğince Okinawa'da Japonya'daki 54.000 ABD askerinin yarısı konuşlanmış durumda. Ancak ada halkı topraklarının, ülkenin yüzde 1'ini oluşturması nedeniyle üzerlerinde haksız yere bir yük yaratıldığını savunuyor. ABD üslerindeki askerlerin vurkaç ve tecavüz gibi suçlara karışmış olması da halk nezdinde üslere yönelik olumsuz duyguları besliyor.
Ada halkı ayrıca üslerden kaynaklanan gürültü ve çevre kirliliği ve kaza riskleri nedeniyle de şikayetçi. Ancak Japon hükümeti Çin'in yükselen gücü ve Kuzey Kore nedeniyle ülkenin güvenliğinin artırılması gerektiğini düşünüyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi de Japonya'yı savunma alanında daha fazla adım atmaya teşvik ediyor.
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