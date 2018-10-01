Kayıt
16:01 01 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Yeni Okinawa Valisi Danny Tamaki

    Okinawa'da seçimi ABD üssüne karşı çıkan aday kazandı

    © AFP 2018 / JIJI PRESS
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    120

    Japonya'nın Okinawa Adası'nda hafta sonu yapılan valilik seçimini, adada bulunan ABD askeri hava üssünün yeni yerine taşınmasına karşı çıkan ve üssün tamamen kaldırılmasını isteyen aday kazandı.

    ABD, Japonya'nın Okinawa eyaletindeki askeri üssünden 40 bin dönümlük alanı Tokyo hükümetine törenle devretti.
    © REUTERS / Kyodo
    ABD'den Japonya'ya son 44 yılın en büyük arazi devri
    Eski Vali Takeşi Onaga'nın ağustosta pankreas kanserinden hayatını kaybetmesinin ardından yapılan valilik seçiminde, Liberal Parti adayı Denny Tamaki, iktidardaki Liberal Demokrat Parti ve koalisyon ortaklarının desteklediği rakibi Atsuşi Sakima'yı mağlup etti.

    Sakima'nın aldığı 316.000 oya karşı 396.000 oy alarak seçimi kazanan Tamaki, Ginowan kentinde bulunan, ABD Deniz Piyadelerine ait Futenma Hava Üssü'nün bölgeden taşınmasına karşı çıkıyor.

    Adadaki ABD askerlerine bazı hukuki ayrıcalıklar sağlayan anlaşmanın da revize edilmesini isteyen Tamaki bunun yerine ABD ve Japonya hükümetinden Futenma üssünün tamamen kapatılmasını ve üs topraklarının ada yönetimine geri verilmesini talep edeceğini söylüyor.

    'HENOKO'YA İZİN VERİLMEYECEK'

    Futenma Üssü'nün  Nago bölgesinde daha az nüfuslu  Henoko'ya taşınması planlanıyordu.  Ancak bu plan ve Henoko'nun inşası yerel halkın muhalefeti nedeniyle gecikmişti. Eski Vali Onaga da üssün taşınması konusundaki tartışmaları gündemine almıştı.

    Zafer konuşmasında halefi Onega'nın izinden yürüyeceğini belirten Tamaki "Hayatını daha fazla üssün inşasını durdurmak için riske atmış olan Onega'nın güçlü duyguları bu zafere yardımcı oldu" dedi.

    "Henoko'ya izin verilmeyecek" diyen Tamaki " Biz dünyada yaşayan tek bir aileyiz. Anlayış ve barış içinde bir arada yaşamak başlangıç noktamız olmalı" ifadelerini kullandı.

    58 yaşındaki Tamaki zaferini Okinawa'nın yerel dansını yaparak kutladı.

    OKİNAWA'YI İLK KEZ BİR 'AMERASIAN' YÖNETECEK

    Okinawa'da ABD protestosu
    © REUTERS / Kyodo
    Japonya'da Okinawa Valisi'nden ABD üslerinin azaltılması talebi
    Hiç tanımadığı ​ABD'li bir asker baba ve Japon anneden dünyaya gelen Tamaki, adayı yönetecek ilk 'Amerasian' (Asya'da bulunmuş ABD'li asker erkekle Asyalı bir kadından doğanlar için kullanılan bir terim) unvanını da elde etmiş oldu.

    Seçimde mağlup olan eski Ginowan Belediye Başkanı Sakima üsle ilgili herhangi bir kararın ulusal hükümetle istişare edilerek alınması gerektiğini savunuyordu.

    İki ülke arasındaki güvenlik anlaşması gereğince Okinawa'da Japonya'daki 54.000 ABD askerinin yarısı konuşlanmış durumda.  Ancak ada halkı topraklarının, ülkenin yüzde 1'ini oluşturması nedeniyle üzerlerinde haksız yere bir yük yaratıldığını savunuyor. ABD üslerindeki askerlerin vurkaç ve tecavüz gibi suçlara karışmış olması da halk nezdinde üslere yönelik olumsuz duyguları besliyor.

    Ada halkı ayrıca üslerden kaynaklanan gürültü ve çevre kirliliği ve kaza riskleri nedeniyle de şikayetçi. Ancak Japon hükümeti Çin'in yükselen gücü ve Kuzey Kore nedeniyle ülkenin güvenliğinin artırılması gerektiğini düşünüyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi de Japonya'yı savunma alanında daha fazla adım atmaya teşvik ediyor.

    İlgili konular:

    Tecavüz ve cinayet Okinawa halkını ayağa kaldırdı: ABD askeri istemiyoruz
    Amerikan F-15 uçağı Okinawa açıklarında düştü: 'Gelişmiş ülkeler içinde böyle başka bir ülke olduğunu zannetmiyorum'
    Okinawa'yı karıştıran tecavüz ve cinayete müebbet
    Okinawa’da ABD askerleri yüzünden çıkan olayların listesi kabarıyor
    Okinawa'da ABD askerlerine alkol yasağı
    Etiketler:
    Muhalefet, Askeri üs, Liberal Parti, Atsuşi Sakima', Takeşi Onaga, Danny Tamaki, ABD, Japonya, Okinawa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    tüketici, alışveriş, market
    'Yerli üretim' logolu etiketler raflarda
    Karikatür
    Erdoğan ve Merkel, Rus gazı yüzünden Trump ile tartıştı
    Suriye'de durum
    Suriye'de durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet