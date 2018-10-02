Seul: Kuzey Kore'nin 20 ila 60 kadar nükleer silahı var

Güney Kore'den Kuzey Kore'nin nükleer cephanesinin boyutu konusunda ilk kez resmi bir açıklama geldi. Güney Kore Birleştirme Bakanı Cho Myong-gyon parlamentodaki konuşmasında Kuzey Kore'nin 20 ila 60 kadar nükleer silaha sahip olduğunu tahmn ettiklerini söyledi.

© AFP 2018 / JUNG YEON-JE Kuzey ve Güney Kore, sınırdaki kara mayınlarını temizlemeye başladı

Güney Kore parlamentosunda bir milletvekilinin sorusunu yanıtlayan Güney Kore Birleştirme Bakanı Cho Myong-gyon, Kuzey Kore'nin sahip olduğu nükleer silahın sayısı konusunda ülkesinin tahminlerini açıkladı.

Kuzey Kore'nin 20 ila 60 kadar nükleer silaha sahip olduğunu düşündüklerini belirten bakan bu bilginin istihbarat kaynaklarından geldiğini de söyledi.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi henüz bu bilgiyi doğrulamadı. Bakanın bu bilgiyi istemeden açıklamış olabileceği de belirtiliyor.

Zira açıklama sonrası Güney Kore Birleştirme Bakanlığı bakanın sözlerinin 'Kuzey Kore'yi nükleer devlet' olarak kabul ettikleri anlamına gelmediğini açıkladı.

Bakanlık Seul'un Kuzey'in nükleer programının sonlanması konusunda diplomatik çabaları sürdürdüğü vurgulandı.Seul'un tahminleri daha önce Kuzey'in sahip olduğu nükleer cephane konusundaki değerlendirmelerden çok farklı değil.

Güney Kore hükümetinin raporlarına göre Kuzey Kore'nin 8 bombaya yetecek kadar 50 kilogram silah haline getirilmiş plütonyum ürettiği sanılıyor.

Aralarında Kuzey Kore'nin Nyangbyon santrifüj tesisini 2010'da ziyaret eden nükleer fizikçi Siegfried Hecker'in de olduğu Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, Kuzey Kore'nin 25- 30 nükleer cihazda kullanmak için yeterli 250 ila 500 kilogram arası yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoğuna sahip olduğunu yazmıştı.

Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD ile 2018 başında başladığı görüşmelerde nükleer cephanesini müzakereye açmayı kabul etmişti. Kuzey'in nükleer silahlarını terk etmekteki samimiyeti konusundaki şüpheler diplomatik çabaların hızını kesse de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bu ay Pyongyang'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Pompeo'nun ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirve konusunda çalışmalar yürütmesi bekleniyor.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 1953 yılında imzalanan ateşkes ile savaş sona ermiş olsa da bir barış anlaşması değil ateşkes imzalandığı için savaş teknik olarak halen sürüyor.