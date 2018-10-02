Japonya'da kabine değişikliği: Kadın bakan sayısı 1'e düşürüldü

© AFP 2018 / Japonya Başbakanı Abe yeniden partisinin başkanlığına seçildi

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Başbakan Abe kabinedeki 19 bakandan 13'ünü değiştirdi.

Abe, kabinede kilit görevlerde bulunan 6 bakanın yerini korudu. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Taro Aso, Dışişleri Bakanı Taro Kono, Kabine Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Ekonomik Kalkınma Bakanı Toşimitsu Motegi ile Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiçi İşii yeni kabinede görevini sürdürecek.

Savunma, Adalet, İç İşleri, Eğitim, Sağlık, Tarım, Çevre, Yeniden İnşa, Kamu Güvenliği, İdari Reform, Enformasyon, Bölgesel Kalkınma ve Olimpiyat bakanlıklarına ise yeni isimler atandı. Eski kabinede 2 olan kadın bakan sayısı 1’e düşürüldü.

Japan’s new cabinet has ONE woman, down from two before it was shuffled. #womenomics pic.twitter.com/0eiGlT5fN4 — Alastair Gale (@AlastairGale) October 2, 2018

​20 Eylül'de yapılan Liberal Demokrat Parti Kongresi'nde Abe'ye karşı parti liderliğine aday olan eski Savunma Bakanı Şigeru İşiba'nın yerine Temsilciler Meclisi üyesi Takeşi Ivaya göreve getirildi.

Kongrede delegelerin büyük çoğunluğunun oyunu alan Abe, 2021'e kadar parti liderliğini sürdürmeye hak kazanmıştı.