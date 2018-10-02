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17:18 02 Ekim 2018
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    Ofis, memur, çalışan

    4 iş günü uygulamasına geçen firma, verimlilikten memnun

    © AA /
    Asya & Pasifik
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    Yeni Zelandalı Perpetual Guardian firması, çalışanlarına yönelik olarak yürüttüğü 4 iş günü uygulamasının oldukça olumlu sonuçlar verdiğini ve uygulamanın sürekli hale getirilebileceğini duyurdu.

    Adama Barrow
    © REUTERS / Thierry Gouegnon
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    Yaklaşık 250 çalışanlı Perpetual Guardian isimli sigortacılık ve emlakçılık firması, bu yılın Mart ve Nisan ayları arasından eşine az rastlanır bir uyguylamaya imza attı.

    Perpetual Guardian, 1 ay süre boyunca çalışma günlerini 5 günden 4 düşürdü ve 8 saatlik günlük ücretler ise 5 saat üzerinden üzerinden hesaplandı. 

    The Guardian'da yer alan habere göre, uygulamanın deneme aşamasında elde veriler, personel ve iş verimliliği açısından 4 iş günü uygulamasının sınıfı geçtiğini gösterdi.

    UYGULAMAYI KABUL ETMEYEN PERSONELLERE İSE İŞE GELİŞ VE GİDİŞ SAATLERİNDE ESNEKLİK SAĞLANDI

    "Haftanın 4 günü çalışma uygulamasını  çalışanlarımızın tercihine bıraktık" diyen Perpetual Guardian'ın kurucusu Andrew Barnes, "4 iş günü uygulamamızın Yeni Zelanda iş kanunu ve koşullarına uymasını sağlamak adına avukatlara danışılılarak düzenledi" açıklamsında bulundu.

    Öte yandan firma, uygulamayı kabul etmeyen çalışanlar için ise trafikte sıkışıp kalmamaları ve aileleri ile daha çok vakit geçirebilmeleri adına işe geliş ve gidiş saatlerinde önemli derecede esneklik sağladığı belirtildi.

    Personellerinden bazılarının kişisel ve mesleki yaşamlarını yönetme konusunda ne kadar baskı altında olduğunu gözlemledikten sonra böyle bir uygulamayı denemeye karar verdiğini aktaran Barnes,"Çalışlara ev ve özel hayatlarını düzenlemek için ekstradan bir gün vermenin, onların iş yaşamlarına daha fazla odaklanmasının yolunu açacağını umduğum için böyle bir karar aldım" dedi.

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    Bu uygulmanın kendileri için herhangi bir olumsuz yanı olmadığını aktaran Barnes, "Bu uygulamayı şirketimizdeki üretkenliği ve iş yerimizdeki verimliliği arttırmak için bu adımı attık. Doğru tutum, herkesin çalışabilmesi için gerekli olan koşulların sağlanması ve bu işi ciddiye alarak şirket için uzun süre uygulanabilir bir model yaratmak" ifadeleri kullandı.

    ​Konu hakkında açıklamada bulunan Yeni Zelanda İşyeri İlişkilileri ve Güvenliği Bakanı Iain Lees-Galloway, uygulamayı 'oldukça ilginç' olarak tanımlarken, modern ofis yaşamına ilişkin yeni modeller üzerinde araştırmalar yaptığını da dile getirdi.

    Uygulama öncesinde ve uygulama sırasında toplanan veriler ışığında yapılan araştırmalarda, Kasım ayında, çalışanların sadece yüzde 54'lük bir kesimi iş ve hayatı arasındaki dengeden memnun olduğu belirtirken, 4 iş günü uygulaması sürecinde ise bu rakamın yüzde 78'e çıktığı belirtildi.

    PERSONELİN STRES DÜZEYİNDE 7 PUANLIK BİR DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

    Öte yandan yapılan araştırma sonucunda, personelin stres düzeyinde yedi puanlık bir düşüş erçekleştiği, bu arada teşvik, bağlılık ve şirket içi motivasyonda önemli ölçüde iyileşme ve genel yaşam memnuniyetinde de beş puanlık artış gözlemlendiği belirtildi.

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    Etiketler:
    4 iş günü uygulaması, Perpetual Guardian, Perpetual Guardian'ın kurucusu Andrew Barnes, Yeni Zelanda
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