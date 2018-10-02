'Yeni Zelanda ile Avusturalya birleşsin' önerisine Russell Crowe'dan destek

Avustralyalı gazeteci Jonathan Green'in Avustralya ve Yeni Zelanda'nın birleşmesine atıfta bulunan Twitter paylaşımına destek veren Russell Crowe, iki ülkenin birleşmesi ve başbakanın da Jacinda Ardern olması gerektiğini belirtti.

Avustralyalı gazeteci Jonathan Green'in, Avustralya'da meşhur Yeni Zelanda tatlısı "Pavlova" ve Yeni Zelanda'da doğup Avustralya'da yetişen ünlü oyuncu Russel Crowe'u örnek gösterip, Ardern'in de yeni Avustralya Başbakanı olması yönündeki yorumu, Crowe'un dikkatinden kaçmadı.

Green'in, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın birleşmesine atıfta bulunan Twitter paylaşımına destek veren Russell Crowe, "Bak sadece kabul et. O (Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern) gerçekten harika biri. Avusturalya ile Yeni Zelanda'yı Jacinda Ardern'in başbakanlığını yapacağı tek bir ülke haline getirmenin zamanı gelmedi mi?" sözleri ile destediğini ifade etti.

Look… just accept it… she’s awesome. Is it time to make Australia and New Zealand into one country with @jacindaardern as PM?

Not trying to be controversial… just practical. https://t.co/YOdIyhL3wR — Russell Crowe (@russellcrowe) September 29, 2018

© REUTERS / CARLO ALLEGRI Yeni Zelanda Başbakanı, BM'deki zirveye bebeğiyle geldi 6



New York'ta geçen hafta gerçekleşen 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 3 aylık kızı Neve ile katılması ile dikkati çeken Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, resmi görüşmelerin dışında Amerika'da katıldığı televizyon programlarında ülkesini tanıtmaya yönelik çalışmalarıyla takdir toplamıştı.

Yeni Zelanda'da ana muhalefette bulunan İşçi Partisindeki oy kayıpları sonrasında göreve gelen 38 yaşındaki Jacinda Ardern, Ağustos 2017'de yapılan genel seçimlerden partisini birinci çıkartarak 26 Ekim 2017'de ülkenin 40. başbakanı olmuştu. Başbakan olmasından yaklaşık 8 ay sonra 21 Haziran'da doğum yapan ve 6 haftalık izne ayrılan Ardern, ağustos ayı başında görevine dönmüştü.

Oscarlı oyuncunun bu şakayla karışık çıkışı sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla mizah konusu haline gelirken, Crowe'un önerisine ilişkin birçok tweet atıldı. O tweetlerden bazıları:

'footyjumpers.com' isimli kullanıcı, "İyi bir rugby takımımız olurdu"

We’d have a good rugby team — footyjumpers.com (@footyjumpers) September 29, 2018

​Greenpeace'in Yeni Zelanda hesabından atılan tweette ise, "Avusturalya'daki petrol aramalarını kolayca sonlandırmak için harika bir yol olurdu" denildi.

Would be a great way to end oil exploration in Australia nice and quickly! Wasoyareckon @GreenpeaceAP #savethebight #MakeOilHistory — Greenpeace NZ (@GreenpeaceNZ) October 1, 2018

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