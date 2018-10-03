Endonezya'da deprem ve tsunaminin ardından yanardağ patladı

Deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'da Soputan Yanardağı patladı. Soputan Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın 4 kilometrelik yüksekliğe kadar çıktığı belirtildi.

© AP Photo / Dita Alangkara Endonezya'yı vuran deprem ve tsunami faciasında ölü sayısı 1200'ü aştı 6

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda bulunan Soputan Yanardağı patladı.

Kyodo ajansının Endonezya'nın Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi'ne dayandırdığı haberine göre, yaklaşık bin 800 metre yüksekliğindeki Soputan Yanardağı, yerel saatle 08.47'de patladı.

Soputan Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın 4 kilometrelik yüksekliğe kadar çıktığı belirtildi.

A volcano erupts in Indonesia on the same island as earlier #earthquake. (Photo: VCG, IC) pic.twitter.com/D3BPSAW8mW — China Daily (@ChinaDaily) October 3, 2018

​Patlamanın herhangi bir kayba yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının bin 347'ye yükseldiği bildirilmişti.

Indonesia's island of Sulawesi has experienced a tsunami, earthquakes and a volcanic eruption in the past week.



To the west, off Java's coast, the Anak Krakatau volcano is erupting too, although @Sutopo_PN says it's safe for tourists if they stay more than 2 kms away. pic.twitter.com/gWTWiSOk8d — TicToc by Bloomberg (@tictoc) October 3, 2018

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