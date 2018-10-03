Eski Malezya Başbakanı Rezak'ın eşi gözaltına alındı

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın eşi, eski First Lady Rosmah Mansor ülkede devam eden yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı. Mansor'a bugünkü mahkemede kara para aklama da dahil bir dizi suç yöneltileceği açıklandı.

© AP Photo / STF Malezya Başbakanı Mahathir: Necip Rezak babasının oğlu değil

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre eski Başbakan Rezak'ın 66 yaşındaki eşi Mansor bugün komisyona verdiği 4 saatlik ifadenin ardından gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada "Rosmah'a bir dizi suç yöneltilecek" dendi. Suçlamaların içinde kara para aklamanın da olduğu belirtildi.

Kamu fonu '1Malaysia Development Berhad' (1MDB)'da yaşanan zimmete para geçirme ve kara para aklama suçlamaları kapsamında toplamda 3 kez ifade veren Rosmah geçen hafta yetkililer tarafından 13 saat boyunca sorgulanmıştı.

ABD'li yetkililer 1MDB'deki 4.5 milyar dolardan fazla bir meblağın zimmete geçirildiğini öne sürüyor. Rezak'ın fona bağlı bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği de ortaya çıkmıştı.

64 yaşındaki eski Başbakan Rezak'a da aynı soruşturma kapsamında aralarında kara para aklama ve görevi kötüye kullanmanın da arasında olduğu 32 suçlama yöneltilmişti.

Suçlamaları reddeden ve kefaletle serbest kalan Rezak'ın 2019'da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

LÜKSE DÜŞKÜNLÜĞÜ İLE TANINIYOR

© AFP 2018 / Mohd Rasfan Eski Malezya Başbakanı Necip, kefaletle serbest bırakıldı

Rezak'ın mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, iktidara gelen yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

Eski First Lady Rosmah ise kamuoyunda lüks çanta, mücevher ve alışveriş tutkusuyla tanınıyor.

Malezya polisi çifte ait bir dizi mekana yaptığı baskınlarda 273 milyon dolar değerinde yüzlerce lüks çanta, nakit para ve mücevhere el koymuştu.