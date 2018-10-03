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18:47 03 Ekim 2018
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    Tayland'da 5. kattan atılan bebek

    Annesi tarafından 5. kattan atılan yeni doğan bebeği, muz ağacı yaprakları kurtardı

    © Fotoğraf : ViralPress
    Asya & Pasifik
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    Genç annesi tarafından bir binanın 5. katında bulunan balkondan aşağı atılan bebek, düşüşünü yavaşlatan muz ağacı yaprakları sayesinde kurtuldu.

    Morg
    © AA /
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    Tayland'ın Samut Prakan kentinde yaşanan olayda, bir bebeğe ait ağlama sesleri duyan apartman sakinleri, ağlama seslerinin olduğu yere gittiklerinde, gördükleri manzara karşında şok oldu.

    Bahçenin etrafını çeviren tellerden tırmanan ve ağlama sesinin olduğu yere giden apartman sakinlerinden bazıları, bir muz ağacının dibinde vücudu plasenta ile kaplı ve göbek kordonu hala vücuduna yapışık olan yeni doğmuş bir bebek buldu.

    'SADECE BİRKAÇ ÇİZİK ALMIŞTI'

    Etrafı kırık muz ağacı yapraklarıyla çevrili olan bebeğin, yaprakların düşüşünü yavaşlatması sayesinde kurtulduğu belirtildi.

    Polis ve sağlık ekiplerine haber veren apartman sakinleri, bebeğin durumunun gayet iyi olduğunu ve sadece birkaç çizik ve sinek ısırığı aldığını aktardı.

    Apartman sakinlerinden Hang Konhaan yaptığı açıklamada, "İlk ağlama seslerini duyduğumda saat 10.30 civarıydı. Fakat başta duyduğum ağlama seslerini çok önemsememiştim ancak daha sonra bir başka komşum ile konuşunca ağlama sesinin geldiği yeri kontrol etmeye gittik" dedi.

    Tokyo- Eşya saklama dolabı
    © AP Photo / Fujio Yokoyama
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    'YERDE AĞAÇ YAPRAKLARININ ARASINDA YERDE YATIYORDU'

    Hang, "Yerde ağlayan bir bebek bulduk. Onun düşüşünü yavaşlatarak, hayatını kurtaran ağaç yapraklarının yanında yerde yatıyordu.

    Küçük bebeği bulan Hang, daha önce apartman bloğunun çevresinde genç bir hamile kadın gördüğünü fakat kadının kim olduğuna dair bir fikri olmadığını aktardı.

    CHAROEN: VÜCUDUNUN ÜZERİ SİNEK VE KARINCALARLA KAPLIYDI

    Samrong Nua bölgesi polislerinden albay Amnat Charoen, Şubede bulunan polislerin bir apartman bloğunun yakınlarında bulunan muz bahçesinde bir bebek bulunduğunu dair olan ihbarı saat 11'de aldığını açıklarken, "Vücudu plasenta ile kaplı bebek muz ağaçlarının dibinde duruyordu. Vücudunun üzeri sinekler ve karıncalar ile kaplıydı. Vücudunda oluşan kızarıklıktan yüksek bir yerden düştüğü anlaşılıyordu" dedi.

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    'ANNENİN KİMLİĞİNİ TESPİTE UĞRAŞIYORUZ'

    Bebeğin, apartman bloğunun 5. katında oturduğu düşünülen genç kadın tarafından yaptığı gizli doğum sonrası atıldığına emin olduklarını aktaran Charoen, bebeğin hastanede kontrol altına alındığını ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

    Araştırmaların devam ettiği belirten, Charoen, "Annenin kimliğini tespit için bütün olasılıkları değerlendiriyoruz" dedi.

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    Etiketler:
    Tayland'da bir bebek annesi tarafından 5. kattan aşağı atıldı, Albay Amnat Charoen, Samrong Nua, Samut Prakan, Tayland
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