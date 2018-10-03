Hindistan'da Müslüman aile, oğullarının katili bulunur umuduyla Hinduizm'e geçti

Oğlunun ölümüne dair polisler tarafından doğru ve kapsamlı bir soruşturma yapılmasına dair umudunu kaybeden Hintli bir Müslüman, kendisi ve diğer aile üyeleriyle birlikte Hinduizm dinine geçmeye hazırlanıyor.

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yaşayan Akthar Ali, 28 yaşındaki oğlunun ölümünün polis tarafından intihar olarak nitelendirilmesine inanmamasından ötürü oğlunun ölümüne dair düzgün bir cevap alma umuduyla ailesi ile birlikte Hinduizm'e geçmeye karar verdiğini açıkladı.

HİNDU RİTÜELLERİNDEN OLUŞAN BİR TÖREN DÜZENLENDİ

Baghpat ilçesindeki Badarkha köyü sakinlerinden Akthar Ali ve ailesi, Pazartesi günü gönüllü olarak Hinduizme'e geçeceklerini teyit eden bir beyanda bulundular. Ertesi gün aile, resmi olarak isimleri değiştirmeden önce bir dizi Hindu ritüellerinden oluşan törene katıldı.

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Times of India'ya açıklamalarda bulunan Akhtar Ali, oğlunun intihar süsü verilmek istendiği için asıldığı iddiasında bulunurken, "Birkaç kez polise, kendi topluluğumuz lehimize ifade verebileceğini söylemek için gittim ancak, kimse ilgilenmedi" dedi

Din değiştiren Akthar Ali, "Umarım, adalet şimdi tecelli eder" ifadesini kullandı.

‘OTOPSİ RAPORU AÇIKLANANA KADAR HERHANGİ BİR ŞEY SÖYLEMEK İMKANSIZ'

Polisten yapılan açıklamada, polis memurlarının ailenin durumuna karşı kayıtsız olduklarına dair raporlara itiraz edilirken, otopsi raporu bir uzman tarafından incelenene kadar herhangi bir şey söylenemeyeceği belirtildi.

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Bölge yargıcı Rishirendra Kumar yaptığı açıklamada, ailenin din değiştirmesinin tek başına bir şey ifade etmediğini vurgularken, durumu, ailenin olayı soruşturan makamları istedikleri yönde karar vermeye zorlayan bir ‘hile' olarak tanımladı.