Eski Başbakan Necip Rezak'ın dün tutuklanan eşi Rosmah Mansor, kefaletle serbest bırakıldı

Mahkeme, 17 suçlamayla karşı karşıya olan Rosmah'ın davasında, duruşma gününü daha sonra belirleyecek. Hüküm giymesi halinde Rosmah'ın 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.
Mahkeme binasından birlikte ayrılan Necip Rezak ve eşi Rosmah Mansor, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Diğer yandan, Rosmah'ın pasaportuna el konulacağı kaydedildi.
Eski Başbakan Necip Rezak da dün, 1MDB soruşturması kapsamında emniyet ticari suçlar bürosuna çağrılarak tekrar sorguya alınmıştı.
Necip Rezak, 1MDB soruşturması çerçevesinde ilk kez 4 Temmuz'da mahkemeye çıkarılmış, hakkındaki yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarını reddetmişti.
Mahkeme, Necip Rezak'ın 1 milyon ringgitlik (yaklaşık 250 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmasına hükmetmişti.
1MDB YOLSUZLUK SUÇLAMALARI
Malezyalılar, Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.
Malezya Başsavcılığı, Necip Rezak'ın 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.
Necip Rezak'ın mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, iktidara gelen yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.
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