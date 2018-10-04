Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait savaş gemilerinin ABD destroyerini takip ederek önleme yaptığı anların uydu görüntüsü yayınlandı.
ABD Donanması
Çin savaş gemisinin ABD savaş gemisine önleme yapmasına ait görüntüler yayınlandı
Görüntülerde, Çin savaş gemisinin ABD Donanması'na ait 'USS Decatur'a yakın mesafe yaklaşarak takibe aldığı görülüyor.
NE OLMUŞTU
ABD gemisinin ihtilaflı Spartly Adaları'nın uluslararası hukuka göre 12 deniz mili olan kara sularına girmesi üzerine, gemilere Çin savaş gemilerince önleme yapıldığı belirtilmişti.
© REUTERS /
ABD Donanması, 'USS Decatur' savaş gemisinin günü bölgedeki ülkeler arasında anlaşmazlık konusu olan Spartly Adaları'nın 12 millik kara sularına girdiğini açıklamıştı.
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