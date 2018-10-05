Kanser testi yaptıran Filipinler lideri Duterte: Kanserse size söyleyeceğim

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, sağlık kontrollerinden geçtiğini ve kanser olup olmadığını öğrenmek için testlerin sonucunu beklediğini belirtti.

© REUTERS / Lean Daval Jr. Filipinler lideri Duterte'den itiraf: Tek günahım yargısız infazlar

Filipinler'in tartışmalı lideri Rodrigo Duterte kanser testine girdiğini ve sonuçların olumsuz çıkması halinde kamuoyunu bilgilendireceğini söyledi.

73 yaşındaki Duterte 2016'da seçildiğinde ülkenin en yaşlı devlet başkanı olmuştu. Duterte'nin iktidara gelmesinden bu yana sağlığının kötü olduğu yönünde spekülasyonlar yapılıyordu.

'ŞU ANDA FİZİKSEL OLARAK NASIL OLDUĞUMU BİLMİYORUM'

Duterte dün başkent Manila'da Filipinler Askeri Akademisi mezunları ve üst düzey güvenlik yetkililerinin katıldığı bir programda yaptığı konuşmada 3 hafta önce endoskopi ve kolonoskopi yaptırdığını ve bu hafta testleri yeniden tekrarlamasının istendiğini söyledi.

"Şu anda fiziksel olarak nasıl olduğumu bilmiyorum. Bunun için beklemeliyim. Ama eğer kanserse size bunu söyleyeceğim" diyen Duterte "Ve eğer (kanser) 3. aşamadaysa, tedavisi yok. Bu durumda ne görevimde ne de başka bir yerde ıstırabımı devam ettireceğim" ifadelerini kullandı.

Duterte konuşmasında "Bir kabine toplantısı olacaktı. Bu dündü. Ama birileri doktoruma testleri tekrarlamam ve bazı tıbbi örneklerin alınması gerektiğini tavsiye etti" ifadelerine yer verdi.

Filipinler liderinin sağlık durumu hakkındaki son spekülasyon Duterte'nin çarşamba günkü kabine toplantısı ile halka açık bir etkinliğe katılmaması sonrası başlamıştı.

'BAŞKAN'IN ÖLMEKTE OLDUĞUNU SANMIYORUM'

Daha önce Duterte'nin hastane ziyaretlerini yalanlayan Duterte'nin sözcüsü Harry Rogue ise"Sizi temin ederim hastaneye gittiği konusunda bilgim yoktu" dedi.

Kendisine bu konuda bilg verilmediğini söyleyen sözcü "Başkan sağlığı konusunda bir şeyleri saklama eğiliminde değil ve halkı temin ederim bir şey saklamayacak. Eğer durum ciddiyse, kamuoyunu bilgilendirecek" ifadelerini kullandı.

Rogue "Başkan ölüyor mu?" sorusunu ise "Sanmıyorum" diye yanıtladı.

Filipinler kanunlarına göre eğer görevdeki bir Devlet Başkanı ölürse, daimi olarak sakatlanırsa ya da görevini kötüye kullanmakla suçlanırsa 6 yıllık tek görev döneminin geri kalan kısmını Devlet Başkanı Yardımcısı tamamlıyor.

BUERGER HASTALIĞI DA VAR

Duterte daha önce günlük migren ağrıları ve Buerger hastalığından muzdarip olduğunu söylemişti. Buerger hastalığı orta ve küçük çaplı atar ve toplar damarlarda sigaraya bağlı olarak gelişen tıkayıcı bir damar hastalığı.

Ülkesindeki tartışmalı uyuşturucu ile mücadele operasyonları ile insan hakları savuncularının tepkisini çeken Duterte geçmişinde yaşadığı motosiklet kazalarının neden olduğu omurilik sakatlığı sonucu bir dönem güçlü bir ağrıkesici olan 'fentanil'i kullandığını da 2016'da açıklamıştı.