Kayıt
12:22 05 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Filipinler lideri Rodrigo Duterte

    Kanser testi yaptıran Filipinler lideri Duterte: Kanserse size söyleyeceğim

    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, sağlık kontrollerinden geçtiğini ve kanser olup olmadığını öğrenmek için testlerin sonucunu beklediğini belirtti.

    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
    © REUTERS / Lean Daval Jr.
    Filipinler lideri Duterte'den itiraf: Tek günahım yargısız infazlar
    Filipinler'in tartışmalı lideri Rodrigo Duterte  kanser testine girdiğini ve sonuçların olumsuz çıkması halinde kamuoyunu bilgilendireceğini söyledi.

    73 yaşındaki Duterte 2016'da seçildiğinde ülkenin en yaşlı devlet başkanı olmuştu. Duterte'nin iktidara gelmesinden bu yana sağlığının kötü olduğu yönünde spekülasyonlar yapılıyordu.

    'ŞU ANDA FİZİKSEL OLARAK NASIL OLDUĞUMU BİLMİYORUM'

    Duterte dün başkent Manila'da Filipinler Askeri Akademisi mezunları ve üst düzey güvenlik yetkililerinin katıldığı bir programda yaptığı konuşmada 3 hafta önce endoskopi ve kolonoskopi yaptırdığını ve bu hafta testleri yeniden tekrarlamasının istendiğini söyledi. 

    "Şu anda fiziksel olarak nasıl olduğumu bilmiyorum. Bunun için beklemeliyim. Ama eğer kanserse size bunu söyleyeceğim" diyen Duterte "Ve eğer (kanser) 3. aşamadaysa, tedavisi yok. Bu durumda ne görevimde ne de başka bir yerde ıstırabımı devam ettireceğim" ifadelerini kullandı.

    Duterte konuşmasında "Bir kabine toplantısı olacaktı. Bu dündü. Ama birileri doktoruma testleri tekrarlamam ve bazı tıbbi örneklerin alınması gerektiğini tavsiye etti" ifadelerine yer verdi. 

    Filipinler liderinin sağlık durumu hakkındaki son spekülasyon Duterte'nin çarşamba günkü kabine toplantısı ile halka açık bir etkinliğe katılmaması sonrası başlamıştı.

    'BAŞKAN'IN ÖLMEKTE OLDUĞUNU SANMIYORUM'

    Obama Duterte
    © Fotoğraf : Twitter
    Duterte'den Obama'ya: 'O..... çocuğu' dediğim için üzgünüm, affet
    Daha önce Duterte'nin hastane ziyaretlerini yalanlayan Duterte'nin sözcüsü  Harry Rogue ise"Sizi temin ederim hastaneye gittiği konusunda bilgim yoktu" dedi.

    Kendisine bu konuda bilg verilmediğini söyleyen sözcü "Başkan sağlığı konusunda bir şeyleri saklama eğiliminde değil ve halkı temin ederim bir şey saklamayacak. Eğer durum ciddiyse, kamuoyunu bilgilendirecek" ifadelerini kullandı.

    Rogue "Başkan ölüyor mu?" sorusunu ise "Sanmıyorum" diye yanıtladı.

    Filipinler kanunlarına göre eğer görevdeki bir Devlet Başkanı ölürse, daimi olarak sakatlanırsa ya da görevini kötüye kullanmakla suçlanırsa  6 yıllık tek görev döneminin geri kalan kısmını Devlet Başkanı Yardımcısı tamamlıyor.

    BUERGER HASTALIĞI DA VAR

    Duterte daha önce günlük migren ağrıları ve Buerger hastalığından muzdarip olduğunu söylemişti. Buerger hastalığı orta ve küçük çaplı atar ve toplar damarlarda sigaraya bağlı olarak gelişen tıkayıcı bir damar hastalığı.

    Ülkesindeki tartışmalı uyuşturucu ile mücadele operasyonları ile insan hakları savuncularının tepkisini çeken Duterte  geçmişinde yaşadığı motosiklet kazalarının neden olduğu omurilik sakatlığı sonucu bir dönem güçlü bir ağrıkesici olan 'fentanil'i kullandığını da 2016'da açıklamıştı.

    Etiketler:
    Sağlık durumu, Test, Kanser, Harry Rogue, Rodrigo Duterte, Filipinler
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    New York Comic-Con 2018 fuarı
    New York'ta popüler kültür etkinliği Comic Con başladı
    Karikatür
    Pentagon: Rusya’nın Suriye’ye S-300 sevkiyatı, ‘sorumsuzca bir adım’
    Bildiğinizden başka bir Suriye
    'Başka' bir Suriye: Yıkıntılardan turizme
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet