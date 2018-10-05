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14:05 05 Ekim 2018
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    Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Chunying

    Çin'den ABD seçimlerine müdahale ettikleri suçlamasına yanıt: Mesnetsiz ve gülünç

    © AP Photo / Ng Han Guan
    Asya & Pasifik
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    Çin, Washington yönetiminden gelen Çin'in ABD'deki seçimlere ve içişlerine müdahale ettiği iddialarını 'mesnetsiz ve 'saçma' olarak nitelendirdi.

    Çin, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Pekin yönetiminin ABD'deki seçimlere ve içişlerine müdahale ettiği yönündeki iddialarına 'mesnetsiz' ve 'gülünç'  ifadeleriyle tepki gösterdi.

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
    © REUTERS / Chris Wattie
    ABD Başkan Yardımcısı Pence: Çin farklı bir ABD Başkanı istiyor
    Pence dün Hudson Enstitüsü'ndeki konuşmasında Çin'i askeri saldırganlık, ticari hırsızlık, artan insan hakları ihlalleri ve  uyguladığı ek gümrük vergileri ile ABD'de yaklaşan ara seçimleri Trump'ın aleyhine etkilmeye çalışmakla suçlamış, "Çin, farklı bir ABD başkanı istiyor" ifadesini kullanmıştı.

    Pence ayrıca Pekin'i iş dünyası liderlerini gümrük vergileri konusunda Trump yönetimi aleyhinde açıklama yapmaya zorlamakla itham etmişti.

    'DOĞRU VE YANLIŞI KARIŞTIRMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL'

    Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying Pence'in açıklamalarına yanıt verdi. Chunying " Söz konusu açıklama, Çin'in iç ve dış politikalarına yönelik mesnetsiz suçlamalar getirdi ve Çin'in ABD'nin içişlerine ve seçimlerine müdahale ettiğini iddia ederek iftira attı. Bu, söylentiler hakkında konuşmak, doğru ve yanlışı karıştırmak ve hiç yoktan bir şeyler uydurmaktan başka bir şey değil. Çin tarafı buna kesinlikle karşı" ifadelerini kullandı.

    'ULUSLARARASI TOPLUM KİMİN KASITLICA DİĞERLERİNİN EGEMENLİĞİNE MÜDAHALE ETTİĞİNİ İYİ BİLİYOR'

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump, Çin'i ABD seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı
    "ABD tarafının Çin'le yapılan normal ticareti ve işbirliğini  Çin'in ABD'nin içişleri ve seçimlerine müdahalesi oalrak damgalaması çok gülünç" diyen sözcü Hua, Pekin'in diğer ülkelerin içişlerine karışmama ilkesini takip ettiğini ve ABD'deki seçimlere müdahale etmekle ilgilenmediğini belirterek ülkesinin ABD ile 'kazan-kazan temelinde' işbirliğine bağlı olduğunu belirtti.

    "Uluslararası toplum  kimin kasıtlıca diğerlerinin egemenliğine, içişlerine müdahale ettiğini ve diğer ülkelerin çıkarlarına zarar verdiğini iyi biliyor. Çin'e yönelik herhangi bir kötü niyetli iftira nafiledir" diyen Hua Washington'ı 'Çin'in çıkarlarına ve ABD-Çin ilişkilerine zarar vermemeye' davet etti.

    ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Çin'i, kasımdaki ara seçimlere Demokrat rakiplerine yardım etmek amacıyla müdahale etmeye çalışmakla suçlamıştı.

    Çin ile ABD arasında, ilave gümrük vergileriyle başlayan ticaret savaşı, Güney Çin Denizi'ne giren ABD savaş gemileri, Washington yönetiminin Tayvan'a silah satışı nedeniyle gerginlik yaşanıyor.

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    Etiketler:
    Ticaret savaşı, ABD ara seçimleri, Yanıt, Suçlama, Gümrük vergisi, Mike Pence, Hua Chunying, Donald Trump, Çin, ABD
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