Çin'den ABD seçimlerine müdahale ettikleri suçlamasına yanıt: Mesnetsiz ve gülünç

Çin, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Pekin yönetiminin ABD'deki seçimlere ve içişlerine müdahale ettiği yönündeki iddialarına 'mesnetsiz' ve 'gülünç' ifadeleriyle tepki gösterdi.
Pence ayrıca Pekin'i iş dünyası liderlerini gümrük vergileri konusunda Trump yönetimi aleyhinde açıklama yapmaya zorlamakla itham etmişti.
'DOĞRU VE YANLIŞI KARIŞTIRMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL'
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying Pence'in açıklamalarına yanıt verdi. Chunying " Söz konusu açıklama, Çin'in iç ve dış politikalarına yönelik mesnetsiz suçlamalar getirdi ve Çin'in ABD'nin içişlerine ve seçimlerine müdahale ettiğini iddia ederek iftira attı. Bu, söylentiler hakkında konuşmak, doğru ve yanlışı karıştırmak ve hiç yoktan bir şeyler uydurmaktan başka bir şey değil. Çin tarafı buna kesinlikle karşı" ifadelerini kullandı.
'ULUSLARARASI TOPLUM KİMİN KASITLICA DİĞERLERİNİN EGEMENLİĞİNE MÜDAHALE ETTİĞİNİ İYİ BİLİYOR'
"Uluslararası toplum kimin kasıtlıca diğerlerinin egemenliğine, içişlerine müdahale ettiğini ve diğer ülkelerin çıkarlarına zarar verdiğini iyi biliyor. Çin'e yönelik herhangi bir kötü niyetli iftira nafiledir" diyen Hua Washington'ı 'Çin'in çıkarlarına ve ABD-Çin ilişkilerine zarar vermemeye' davet etti.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Çin'i, kasımdaki ara seçimlere Demokrat rakiplerine yardım etmek amacıyla müdahale etmeye çalışmakla suçlamıştı.
Çin ile ABD arasında, ilave gümrük vergileriyle başlayan ticaret savaşı, Güney Çin Denizi'ne giren ABD savaş gemileri, Washington yönetiminin Tayvan'a silah satışı nedeniyle gerginlik yaşanıyor.
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