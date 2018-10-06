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01:21 06 Ekim 2018
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    Palu'daki arama kurtarma görevlileri hala enkaz altındakileri kurtarabileceklerini umuyor. Çöken 7 katlı, 80 odalı Roa Roa Otel'in enkazı altından 3 kişi canlı olarak kurtarıldı. Otel yıkıldığı sırada binada 50 kadar kişi olduğu sanılıyor. 9 kişinin ise cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi. 250 milyon kişiden fazla insan yaşadığı, 17 bin adadan oluşan Endonezya, Büyük Okyanus'ta bulunan ve tektonik tabakaların çarpışması ile oluşan 'Pasifik Ateş Çemberi' adlı deprem ve volkan kuşağında yer alıyor. Dünyadaki bir çok volkan patlaması ve deprem bu kuşakta meydana geliyor.

    BM'den Endonezya için 50 milyon dolarlık yardım planı

    © REUTERS / Beawiharta
    Asya & Pasifik
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    BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya için 50 milyon dolarlık Yardım Planı başlatıldığını duyurdu.

    Endonezya'da deprem
    © REUTERS / Athit Perawongmetha
    Endonezya’daki depremde morglarda yer kalmadı
    Birleşmiş Milletler (BM), deprem ve tsunami felaketinin yaşandığı Endonezya için 50 milyon dolarlık Yardım Planı başlatıldığını açıkladı.  BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, aralarında BM kuruluşları, uluslararası sivil toplum örgütleri ve Kızılay/Kızılhaç federasyonlarının olduğu İnsani Ülke Ekibinin, tsunami ve deprem felaketi için 50 milyon dolarlık  yardım planı hazırladığını belirtti.

    Planın, Endonezya hükümeti ile yapılan görüşmeler neticesinde başlatıldığına değinen Dujarric, "Bu plan, hükümetin önümüzdeki 3 ay boyunca 191 bin insana ulaştıracağı yardımlara nasıl teknik destek verileceğinin de çerçevesini çiziyor." değerlendirmesinde bulundu. Dujarric, BM Endonezya Yerleşik Koordinatörü Anita Nirody'nin de Endonezya'nın Palu ve Dongala bölgelerindeki toprak kaymaları ve altyapıda oluşan hasarın, lojistik ve erişimsel zorluklara yol açtığını kaydettiğini aktardı.

    ÖNCE DEPREM, SONRA TSUNAMİ

    Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo depremden etkilenen bölgede
    © REUTERS / ANTARA FOTO
    Endonezya'da deprem ve tsunaminin ardından yanardağ patladı
    Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 28 Eylül'de ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini tsunami vurmuştu. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 571'e yükseldiği belirtildi.

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    Etiketler:
    Yardım, Tsunami, Deprem, Birleşmiş Milletler (BM), Stephane Dujarric, Endonezya
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