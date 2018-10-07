Bu kez patates toplamadı: Kuzey Kore'de Kim- Pompeo görüşmesi

Kuzey Kore lideri Kim, son Pyongyang ziyaretinde patates tarlalarını ziyaret ettiği için görüşmediği söylenen ABD Dışişleri Pompeo'ya bu kez 'vakit ayırdı.'

Pompeo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim ile görüştüğünü belirterek, Singapur Zirvesi'nde varılan anlaşmalar üzerinde ilerlemeye devam ettiklerini ifade etti.

Had a good trip to #Pyongyang to meet with Chairman Kim. We continue to make progress on agreements made at Singapore Summit. Thanks for hosting me and my team @StateDept pic.twitter.com/mufyOKkDLw — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 7, 2018

© REUTERS / Leah Millis Trump: Kim ile birbirimize aşık olduk

Kuzey Kore ziyaretinin iyi geçtiğini belirten Pompeo, Pyongyang ziyaretini tamamladıktan sonra Güney Kore'nin başkenti Seul'e geçti.

Pompeo, Kuzey Kore'ye en son temmuzda gitmişti. Ancak Kuzey Kore basını Kim'in Pompeo ile bir araya gelmemesinin nedeninin Kim'in ülkenin kuzeyinde bulunan bir bölgedeki patates tarlalarını ziyaret etmesi olduğunu ima etmişti.

Pompeo, dün Tokyo'da Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından kabul edilmiş, diğer yetkililerle görüşmüştü. Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo ve Abe'nin, Kuzey Kore nükleer silahlardan vazgeçene kadar BM yaptırımlarının uygulanması gerektiği konusunda hemfikir oldukları belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ikinci bir zirvenin yakında yapılacağını söylemişti.