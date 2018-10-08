Sri Lanka'da filler yasa dışı avlanmaya çalışan 19 kişiyi öldürdü

© AFP 2018 / TONY KARUMBA Filler binlerce kişiyi sel felaketinden kurtardı

Yaban Hayatı Koruma Birimi'nden yapılan açıklamada, 19 kişinin, yasa dışı şekilde tuzak ve silahlarla avlamaya çalıştıkları filler tarafından öldürüldüğü duyuruldu.

Aynı süreçte, 51 filin de yasa dışı avlanma nedeniyle öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, fillerin de bazen yiyecek ve su bulabilmek için insanların yaşadığı alanlara gittiği, ancak bunun sebebinin yerleşim birimlerinin doğal yaşam alanlarına doğru kayması olduğu kaydedildi.