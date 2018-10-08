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15:15 08 Ekim 2018
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    S-400

    Hindistan: Rusya ile S-400 anlaşmasını imzaladık, zira bağımsızız

    © Sputnik / Mikhail Mokrushin
    Asya & Pasifik
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    Yeni Delhi yönetiminin ABD'nin yoğun baskısına rağmen Rusya'yla S-400 füze savunma sistemleri alımına ilişkin anlaşma imzalamasını değerlendiren Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bipin Rawat, Hindistan'ın bağımsız bir politika izlediğinin altını çizdi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Hindistan Başbakanı Narendra Modi
    © REUTERS / Yuri Kadobnov
    Rusya'yla Hindistan beklenen S-400 anlaşmasını imzaladı
    Rusya'ya düzenlediği 6 günlük ziyaretin ardından New Indian Express'e açıklamalarda bulunan Rawat, Hindistan hükümetinin S-400 anlaşması nedeniyle ABD'nin yaptırım uygulayabileceğinin farkında olduğunu ancak Yeni Delhi'nin bağımsız bir politika izlediğini ifade etti.

    'HİNDİSTAN-ABD İLİŞKİLERİNİN PEKİŞMESİ RUSYA'YI ENDİŞELENDİRMEMELİ'

    Rawat, Rusya'nın Hindistan ve ABD arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesinden endişe duymaması gerektiğini de belirtti.

    Rawat, "Teknoloji almak için ABD'yle temaslarımızı geliştirmemize rağmen, bağımsız politika izlediğimizden emin olabilirsiniz. Biz yaptırımları istişare ederken ve siz yaptırımları sorarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, gelecekte ABD'yle sorun yaşama ihtimaline karşın S-400 anlaşmasını imzaladı" ifadelerini kullandı.

    PUTİN'İN ZİYARETİ SIRASINDA İMZALANDI

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen haftaki Hindistan ziyareti sırasında iki ülke S-400 anlaşmasını imzalamıştı. 5.4 milyar dolar değerinde olduğu söylenen anlaşma, Hindistan'a 5 adet S-400 bataryası gönderilmesini öngörüyor.

    ABD, HİNDİSTAN'I CEZALANDIRMAKLA TEHDİT EDİYORDU

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Hindistan Başbakanı Narendra Modi
    © REUTERS / Yuri Kadobnov
    Rusya'yla Hindistan beklenen S-400 anlaşmasını imzaladı
    ABD, Rusya yapımı bir hava savunma sistemi alması halinde Hindistan'ı, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) üzerinden cezalandırmakla tehdit ediyordu.

    Öte yandan bu tehditlerin hedefi olan tek ülke Hindistan değil. Sözgelimi, ABD'li yetkililer, Türkiye'nin Rusya'yla imzaladığı S-400 anlaşmasından vazgeçmesi için de bazı yaptırım tehditlerinde bulunmuştu. Nitekim ABD, Türkiye'ye 5. nesil F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulması kararını almıştı.

    Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

    Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

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    Etiketler:
    F-35, S-400, CAATSA, Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası, Narendra Modi, Bipin Rawat, Hindistan, ABD, Rusya
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