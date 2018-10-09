Filipinler lideri Duterte'nin kanser olmadığı açıklandı

© REUTERS / Ronen Zvulun Kanser testi yaptıran Filipinler lideri Duterte: Kanserse size söyleyeceğim

Filipinler kamuoyu geçtiğimiz günlerde iki resmi programa katılmayan 73 yaşındaki Duterte'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi almayı bekliyordu.

Filipinler İçişleri Bakanı Vekili Eduardo Ano, Facebook'tan yaptığı canlı yayında gazetecilere konu hakkında açıklama yaptı. Duterte'nin bağırsaklarından alınan örnekte soruna rastlanmadığını belirten Ano " Bize bağırsaklarınan örnek alınarak yapılan testin sonucunun negatif olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı. Ano, Duterte'nin söz konusu test sonucunu dünkü kabine toplantısında gösterdiğini de belirtti.

'SAĞLIK DURUMU ÖZEL KALACAK'

Duterte'nin sözcüsü Harry Roque da ayrı bir basın toplantısı yaparak Duterte'nin sağlık durumunun 'ciddi olmadığını' söyledi. Ancak sözcü Duterte'nin sağlık durumu ile sonucun kamuoyuna gösterilmeyeceğini de ekledi.

Roque "Başkan anayasaya uyacak ancak durum ciddi olmadığı için sağlık durumu özel kalacak" dedi. Roque" Onun (Duterte'nin) açıklamasını bekleyelim. Özel bir konu sadece o kişinin kendisi tarafından açıklanabilir" ifadelerini kullandı.

Filipinler anayasasına göre eğer durum ciddiyse görevdeki devlet başkanının sağlık durumunun kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Eğer bir lider görevi sırasında hayatını kaybederse, kalıcı olarak sakatlanırsa ya da görevi kötüye kullanma suçlaması ile görevinden alınırsa Başkan Yardımcısı 6 yıl olan görev süresinin kalanını tamamlıyor.

Duterte eğer sağlık nedeniyle görevden ayrılırsa yerine Duterte'nin binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan uyuşturucu ile mücadele operasyonlarını şiddetle eleştiren bir muhalefet lideri olan Başkan Yardımcısı Leni Robredo geçecekti.

DUTERTE ANAYASAL HALEFİ YERİNE BİR DİKTATÖRÜN SEÇİLMESİNİ İSTEMİŞTİ

Duterte ağustos ayında yaptığı bir açıklamada kendisinden sonra ülkede bir 'diktatörün' seçilmesini istemiş "Marcos (Ferdinand Emmanuel Edralín Marcos, 1965-1986 arasında Filipinler devlet başkanı) gibi diktatör seçerseniz iyi olur. Anayasaya göre halef Robredo ama o bunu beceremez" demişti.

Duterte, daha önce yaptığı açıklamada kanser rahatsızlığı olması durumunda görevini bırakacağını belirtmiş, "Eğer kansersem size söylerim. Eğer üçüncü devreye gelmişse o zaman tedavi biter. Bu acıyı görev başında ya da başka bir yerde sürdürmeyeceğim" diye konuşmuştu.