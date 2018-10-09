Japon pasaportu dünyanın en güçlüsü

Japon pasaportu, 190 ülke ile varılan vizesiz seyahat ve varışta vize anlaşmalarıyla seyahat serbestliği bakımından en prestijli pasaport oldu.

© Fotoğraf : DHA 2020 planı: Güvenilen yolcuya pasaport ve vize sorulmayacak

Japonya'nın vizesiz seyahat ve varışta vize imkanları bakımından dünyanın avantajlı ülkesi olduğu bildirildi.

Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2018 yılında 190 ülke ile vizesiz seyahat ve varışta vize anlaşmaları bulunan Japonya, seyahat serbestliği bakımından en avantajlı pasaporta sahip ülke oldu.

SİNGAPUR YERİNİ JAPONYA'YA KAPTIRDI

Bu ay içinde Myanmar ile vizesiz seyahat anlaşması yapan Japonya'nın, 189 ülke ile bu tip anlaşmaları bulunan Singapur'u geride bırakarak liderliğe ulaştığı belirtildi.

© Fotoğraf : DHA Rosturizm: Türk vatandaşları için vize kolaylığı düşüncesinden memnunuz

Her iki ülke de şubat ayında rakipleri Almanya'yı geride bırakarak ilk sıraya çıkmıştı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre belirlenen sıralamada, 188 ülkeyle seyahat serbestliği anlaşmaları olan Almanya, Fransa ve Güney Kore üçüncülüğü, 186 ülkeyle anlaşmaları bulunan ABD ve İngiltere dördüncülüğü paylaştı.

TÜRKİYE 49. SIRADA

Dünya genelinde 110 ülkeyle seyahat serbestliği anlaşmaları bulunan Türkiye ise listede 49. sırada yer buldu.

199 ülkenin pasaportlarının seyahat serbestliği bakımından kıyaslandığı listede, Afganistan ve Irak bu yıl da son sırada yer aldı.