Alibaba kurucusu Jack Ma: Nakitsiz bir toplum istiyorum

CCN'de yer alan habere göre, Ma şöyle konuştu:
"Nakitsiz topluma ve blok zinciri teknolojisiyle ilgileniyorum. Alibaba ve benim işim, dünyayı nakit kullanılmayan bir evreye taşımak çünkü toplumda herkese ihtiyacı olan paranın sağlanması, söz konusu paranın sürdürülebilir ve şeffaf olmasıyla eşitlik oluşturulabileceğine inanıyorum. Yolsuzluktan nefret ediyorum. Benim imkanlarımın sınırlı olması sorun değil fakat başka birinin benim imkanlarım üzerinden pis işler yapmasını istemem. Bu yüzden de nakitsiz bir toplum istiyoruz."
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