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15:34 11 Ekim 2018
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    Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Çin askerleri

    Çin'in Uygur bölgesinde eğitim kampları kararı: Aşırıcılıktan etkilenmiş kişilere psikolojik danışmanlık sağlanacak

    © REUTERS /
    Asya & Pasifik
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    Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, uzun zamandır uluslararası kamuoyu tarafından tartışılan, Müslümanlara yönelik 'siyasi eğitim merkezleri' adı altındaki kamplarla ilgili yeni bir düzenleme açıklandı. Bölgede, 'aşırıcılıktan etkilenmiş kişileri eğitmek için eğitim merkezleri kurulmasını' öngören bir düzenlemenin yürürlüğe girdiği bildirildi.

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    Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel meclis olarak görev yapan Halk Kongresi tarafından yayımlanan "Sincan Uygur Özerk Bölgesi Aşırıcılıkla Mücadele Düzenlemesi"ne göre, bölgede "mesleki eğitim merkezlerinin" kurulmasına izin verilecek.

    'EĞİTİM VE DÖNÜŞTÜRME İÇİN'

    Düzenlemede, "İlçe ve üzeri idari birimler aşırıcılıktan etkilenmiş kişileri eğitmek ve dönüştürmek için mesleki eğitim merkezleri gibi eğitim ve dönüşüm mekanizmaları kurabilir" ifadesi yer aldı.

    Bu idari birimlerin, mesleki eğitim merkezlerinde toplanan kişilerin, düşüncelerinin dönüşmesini ve topluma geri dönmesini sağlamak için "psikolojik tedavi ve davranış düzeltme uygulamaları yapmaları, bu yolla aşırıcılığı yok etmeye yönelik ideolojik eğitimleri organize etmeleri" gerektiği vurgulandı.

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    Bu merkezlerin, Çince yazma ve konuşma üzerine eğitim sağlayacağı belirtilirken, bölgedeki idari mekanizmaların eğitim ve dönüşüm sisteminin 'standartlaşması ve yasallaşmasını' teşvik etmek için bu eğitim merkezlerini organize ve koordine etmekten sorumlu olacağı ifade edildi.

    Diğer yandan ülkede tanımı tam olarak yapılmayan "aşırıcılıkla mücadele düzenlemesini" ihlal edenlerin, Terörle Mücadele Kanunu, Kamu Güvenliği İdareleri Ceza Hukuku ve Sincan'ın terörle mücadele düzenlemelerine göre cezalandırılacağı bildirildi.

    'EĞİTİM KAMPLARINI TANITMAK İÇİN KANUN DEĞİŞTİ'

    Hong Kong merkezli ve Çin yönetimine karşıtlığıyla bilinen South China Morning Post gazetesi de konuyla ilgili haberinde, Çin hükümetinin gözaltı kampları olarak işlev gören 'yeniden eğitim kamplarını', 'mesleki eğitim merkezleri' ifadesiyle yeniden yürürlüğe soktuğuna dikkati çekti.

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    © AFP 2018 / YURI GRIPAS
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    Bölgede yerel meclis olarak çalışan Halk Kongresi'nin yaptığı revizyonun, 'Çin Sincan'da yeniden eğitim kamplarını tanımak için kanunu değiştirdi' başlığıyla duyurulduğu haberde, ilgili düzenlemenin Mart 2017'de yayımlanan versiyonunda anormal sakal bırakmak ve peçe giymek dahil bir dizi 'aşırıcı' addedilen eylemleri yasakladığı hatırlatıldı.

    Diğer yandan Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesi de mesleki eğitim merkezlerinin aşırıcılıktan etkilenmiş kişilere psikolojik danışmanlık sağlayarak, bu kişilerin topluma ve ailelerine geri dönmesine yardım edeceğini öne sürdü.

    Düzenlemenin, aşırıcılığı toplumun kültürel etkinliklerinin yanı sıra diğer insanların dini özgürlüklerine de müdahale eden bir davranış olarak tanımladığına dikkati çeken gazete, düzenlemenin aşırıcı faaliyetlere daha sert ceza verilmesine imkan tanıdığını belirtti.

    ULUSLARARASI KURUMLARDAN TEPKİLER

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    Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesinin (İHOP) Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili İsviçre'nin Cenevre kentinde ağustosta düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin siyasi olarak sakıncalı tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği bireyleri siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu açıklamıştı.

    Örgüt temsilcileri, toplantıda yaptıkları sunumlarda, herhangi bir yargı kararına dayanmadan hürriyetinden alıkonulan kişi sayısının 3 milyonu bulduğunu iddia etmişti.

    İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ise Çin hükümetinin, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygurlara 'sistematik insan hakları ihlallerinde bulunduğunu' duyurmuştu.

    Etiketler:
    açıklama, düzenleme, kamp, eğitim, Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi
    Topluluk kurallarıTartışma
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