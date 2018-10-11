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15:54 11 Ekim 2018
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    Filipinler - Köpek

    Filipinler'de bir köpeğin ölen bir başka köpeği uyandırma çabaları yürek burktu

    © Fotoğraf: YouTube
    Asya & Pasifik
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    Bir sokak köpeğinin ezilerek hayatını kaybeden bir başka köpeği uyandırmaya çalıştığı görüntüler kısa sürede internet ortamında yayılarak, ilgi odağı oldu.

    Anne maymun
    © Twitter
    Anne maymun, yavrusu için gözyaşı döktü
    Filipinler'in Quezon City kentinde bir yolda meydana gelen olayda, arabanın çarpması sonucu öldüğü ve yolun kenarına savrulduğu tahmin edilen bir köpeği başka bir köpeğin umutsuzca uyandırmaya çalıştığı görüntüler bir sürücü tarafından kaydedildi.

    Patileriyle dürterek arkadaşını uyandırmaya çalıştığı görülen köpek, çabaları sonuçsuz kaldığında ise vazgeçmeyerek nazikçe ağzıyla hayatını kaybeden köpeğin arka ayağını kaldırmaya çalışıyor.

    Çekilen videoda, köpeğin arkadaşını uyandırma çabalarına birkaç dakika boyunca devam ettikten sonra umutsuzca bir şekilde kaldırıma giderek, arkadaşının yanı başından ayrılmadığı görülüyor.
    Olayın tanığı Jay Villanueva, eve döndüğü sırada gerçekleşen olayı fark edip videoya kaydettiğini aktardı.

    'SÜRÜCÜLER DİKKATLI OLMALI, KÖPEKLER TRAFİK KURALLARINI BİLEMEZ'

    Tanık olduğu olayı "yürek burkucu" olarak tanımlayan Villanueva, "Sürücüler kimseye hatta köpeklere zarar vermemek için yolda dikkatli olmalılar. Onlar (köpekler), doğru yolun hangisi olduğunu ve dur, bak ve bekle gibi trafik kurallarını anlamayabilirler" diyerek sürücülere uyarılarda bulundu.

    Sahibinin şiddet uyguladığı köpek koruma altına alındı
    © AA / Doğancan Bingöl
    Sahibinin şiddet uyguladığı köpek koruma altına alındı
    'ONLAR AİLE VEYA EN YAKIN DOSTLAR GİBİLERDİ'

    Olay sonrasında, hayatını kaybeden köpeğin yanına giden Villanueva, köpeğin cesedini alarak yolun dışındaki çalılıklar arasına götürdüğünü belirtti.
    "Bazı insanlar ‘sadece bir köpek' diye bilirler ama videoya baktıklarında onların bir aile veya en yakın dostlar gibi olduklarını görebilirler. Hayat onlar içinde çok önemli" diyen Villanueva, "İki köpek içinde çok üzüldüm. Erkek olan köpeğin kaybından ötürü çok üzgün olduğu belliydi" dedi.

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    Etiketler:
    Filipinler'de bir köpeğin ölen bir başka köpeği uyandırma çabaları, Jay Villanueva, Quezon City, Filipinler
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