Avustralya'da askeri kargo uçağı gökdelenlerin arasına daldı

Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAAF) ait bir C-17 tipi askeri kargo uçağı, Brisbane kentinde oldukça alçaktan uçuş yaptı. Çevredeki gökdelenlerin yanından ve üzerinden geçen devasa uçak insanların paniğe kapılmasına yol açarken, uçağın planlanan bir gösteri için deneme uçuşu yaptığı açıklandı.