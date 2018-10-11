Avustralya'da askeri kargo uçağı gökdelenlerin arasına daldı

Görüntüler geçen hafta Avustralya'da 2 milyon insanın yaşadığı Brisbane kentinde çekildi.
Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAAF) ait bir C-17 askeri kargo uçağı çevrdekilerin şaşkın bakışları altında gökdelenlerin arasından geçti.
WATCH: A low-flying military plane comes shockingly close to a skyscraper! Local officials say last month's flight of the C-17A Globemaster through downtown Brisbane, Australia was a planned test run for an upcoming festival. pic.twitter.com/SmjWJKEd1k— CBS Los Angeles (@CBSLA) October 5, 2018
Yüksek binalarda çalışanlar uçağı görünce paniğe kapıldı. Uçağın çıkardığı ses, gökgürültüsünden farksızdı.
Unbelievable #C17 flying between #Brisbane buildings in #Australia pic.twitter.com/SxA4AlBdQj— Aviationdaily✈️الطيران يوميآ (@Aviationdailyy) October 8, 2018
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, dünya çapında yankı buldu. Ancak uçağın, planlanan bir gösteri için uçuş denemesi yaptığı ortaya çıktı.
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