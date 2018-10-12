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04:03 12 Ekim 2018
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    Bangladeş'e tekneyle sığınmaya çalışan bir Arakanlı Müslüman kadın

    'Çin, 3 bin Arakanlının dönüşü için Myanmar'la anlaşmaya çalışıyor'

    © REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
    Asya & Pasifik
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    Çin'in, Myanmar ordusunun şiddetinden kaçarak Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan 700 binden fazla Arakanlıdan 3 bininin evlerine dönebilmesi için Myanmar'la anlaşma yapmaya çalıştığı bildirildi.

    Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar'ın Arakan bölgesinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle 25 Ağustos'tan beri Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslüman sayısının 123 bin olduğunu açıklarken, Arakanlı Müslümanlar'a yönelik muameleye sessiz kalmakla eleştirilen Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığı'ndan Sorumlu Devlet Bakanı Suu Kyi'ye yönelik tepkiler artıyor. Bu tepkilere Nobel Barış Ödüllü Pakistanlı eğitim aktivisti Malala Yusufzay da katıldı.
    © REUTERS / Darren Whiteside
    BM'den Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım açıklaması
    Birleşmiş Milletler'de (BM) isminin açıklanmasını istemeyen Avrupalı bir diplomat, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, Çin'in Arakanlı mülteciler konusunu Myanmar'la bizzat ikili görüşerek çözmeye çalıştığını belirtti. Myanmar'ın şimdilik 10 binin altında mülteci kotası koyduğunu aktaran diplomat, ''Çin, 3 bin mültecinin evlerine geri dönmesi konusunda Myanmar'la anlaşmaya çalışıyor ve bu rakam sadece okyanusta bir damla'' değerlendirmesinde bulundu.

    BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 720 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı. Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

    ARAKANLILARA YÖNELİK 'ETNİK TEMİZLİK'

    Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)
    © REUTERS /
    Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Arakanlı Müslümanların lehine karar
    BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti 'etnik temizlik' ya da 'soykırım' olarak adlandırıyor.

    Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

    İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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    Etiketler:
    Etnik temizlik, Soykırım, Birleşmiş Milletler (BM), Arakan, Myanmar, Çin
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