Papua Yeni Gine'nin APEC için lüks araç almasına tepki

APEC toplantısına katılan liderler tarafından kullanıldıktan sonra maliyetleri telafi etmek için satılacağı açıklanan lüks araçların, ülkede insanlar zor durumda yaşarken alınmasının anlamsız olduğunu savunan PNG vatandaşları sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
‘BİR TOKAT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'
Tepkilere destek veren Kuzey Eyaleti Valisi Gary Juffa, "PNG zaten sağlık, eğitim kanun ve nizam gibi birçok sorunla karşı karşıya. Ben, bunun PNG'de zor durumdakilere bir tokat olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Filonun kullanıldıktan sonra satıldığında maliyetlerinin karşılanacağını ileri süren PNG'nin APEC Bakanı Justin Tkatchenko ise araçların hangi fiyatlardan satılması durumunda bunun gerçekleşeceğini açıklamadı.
‘GÜNÜN SONUNDA DEVLETE HERHANGİ BİR MALİYET OLMAYCAKTIR'
Bakan, maliyetler konusunda rakam vermese de söz konusu araçların Avustralya'da 209 ila 345 bin Avustralya dolarından (148-245 bin Amerikan doları) satıldığı biliniyor.
Öte yandan, APEC toplantılarında dünya liderlerini ağırlayacak PNG'nin ev sahipliğine destek veren Avustralya, ülkeye konuşlanan savaş uçakları, askeri gemileri ve karadaki özel kuvvetleri ile zirvenin güvenliğini sağlamaya katkıda bulunacak.
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