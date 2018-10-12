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10:12 12 Ekim 2018
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    Cenevre Otomobil Fuarı

    Papua Yeni Gine'nin APEC için lüks araç almasına tepki

    © AFP 2018 / Fabrice Coffrini
    Asya & Pasifik
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    Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesine ev sahipliği yapacak Papua Yeni Gine'nin (PNG), etkinliğe katılacak dünya liderlerinin kullanması için İtalya'dan 40 adet özel yapım lüks Maserati satın alması ülkede tepkilere neden oldu.

    Mini helikopter olarak adlandırılan gyrocopter
    Sputnik
    Kaçak lüks araç operasyonunda mini helikopter de ele geçirildi
    Avustralya Yayın Kurumu'nda yer alan habere göre, 17-18 Kasım tarihlerinde APEC 2018 Liderler Zirvesi'nin ev sahibi ülkesi PNG'nin İtalya'dan satın aldığı 40 adet özel yapım araç, iki özel uçakla başkent Port Moresby'ye getirildi.

    APEC toplantısına katılan liderler tarafından kullanıldıktan sonra maliyetleri telafi etmek için satılacağı açıklanan lüks araçların, ülkede insanlar zor durumda yaşarken alınmasının anlamsız olduğunu savunan PNG vatandaşları sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

    ‘BİR TOKAT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

    Tepkilere destek veren Kuzey Eyaleti Valisi Gary Juffa, "PNG zaten sağlık, eğitim kanun ve nizam gibi birçok sorunla karşı karşıya. Ben, bunun PNG'de zor durumdakilere bir tokat olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    Filonun kullanıldıktan sonra satıldığında maliyetlerinin karşılanacağını ileri süren PNG'nin APEC Bakanı Justin Tkatchenko ise araçların hangi fiyatlardan satılması durumunda bunun gerçekleşeceğini açıklamadı.

    ‘GÜNÜN SONUNDA DEVLETE HERHANGİ BİR MALİYET OLMAYCAKTIR'

    heavy metal konserinde mosh pit
    © Fotoğraf : Files.wordpress.com
    Heavy metal konserine gidenler, Papua Yeni Gine kabilelerinin 40 bin yıllık ritüellerini yaşıyor
    Lüks otomobillere şimdiden alıcıların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Bakan Tkatchenko, "Tüm masraflar karşılanacaktır ve günün sonunda devlete herhangi bir maliyet olmayacaktır" dedi.

    Bakan, maliyetler konusunda rakam vermese de söz konusu araçların Avustralya'da 209 ila 345 bin Avustralya dolarından (148-245 bin Amerikan doları) satıldığı biliniyor.

    Öte yandan, APEC toplantılarında dünya liderlerini ağırlayacak PNG'nin ev sahipliğine destek veren Avustralya, ülkeye konuşlanan savaş uçakları, askeri gemileri ve karadaki özel kuvvetleri ile zirvenin güvenliğini sağlamaya katkıda bulunacak.

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    Etiketler:
    Avustralya Yayın Kurumu, APEC, Maserati, Gary Juffa, Papua Yeni Gine, PNG
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