Avustralya'da bir aile, kanguru saldırısına uğradı: Yaklaşık 2 metre vardı

Smith ve eşi Jim, Queensland'de kuraklık nedeniyle aç kalan kanguruları beslerken, yaklaşık 1.82 metre boyundaki bir kanguru üzerlerine yürüdü. Çift ve oğulları, süpürge ve kürekle kanguruyu durdurmaya çalıştı.
Acil servis ekipleri bölgeye ulaşana kadar kanguru çalılıklara doğru kaçıp kayboldu.
Hastaneden The Brisbane Times gazetesine konuşan Linda Smith, kuraklık nedeniyle aç kalan yaklaşık 30 kangurunun beslenmek için her gece çiftliklerine geldiğini, kangurulara saman ve tahıl verdiklerini söyledi.
'ÇOK İRİ VE GRİYDİ'
Linda, eline geçirdiği süpürgeyle kanguruya karşı koymaya çalıştı ama kanguru Linda'nın eline vurarak süpürgeyi düşürdü ve Linda'ya da saldırdı.
Smith, "Sonra oğlum geldi yardım etmeye, kangurunun kafasına kürekle vurmaya çalıştı" dedi.
'HAYVANLARI SEVİYORUM, ÖLDÜRÜLMESİN'
Pazar günü ameliyata alınan Linda'nın kaburga kemikleri kırıldı, akciğeri hasar gördü, kolları ve bacaklarında da sıyırıklar oluştu.
Linda'nın eşi Jim'in vücudunda da kesikler görülürken 40 yaşındaki oğulları da hafif yaralandı.
Jones, Linda Smith müdahale etmeseydi eşinin ölebileceğini söyledi.
Yaklaşık 15 yıldır doğal yaşamın korunması ve hayvan hakları için çalışan Linda Smith, "Bu kangurunun avlanıp öldürülmesini istemiyorum. Hayvanları çok seviyorum" dedi.
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