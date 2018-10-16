ÇKP yetkilisine göre kamplarda tutulan Uygurlar, 'Hayatın bu kadar renkli olabileceğini bilmezdik' diyor

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde (Doğu Türkistan) Müslüman Uygurların 'eğitimden' geçirildiği kamplar hakkında ilk kez üst düzey bir Çinli yetkili konuştu.

Pekin'in uzun süre varlıklarını yalanladıktan sonra geçen hafta 'mesleki eğitim enstitüleri' adını koyarak meşrulaştırmaya çalıştığı kamplarla ilgili Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komite üyesi, ÇKP'nin Şincan Teşkilatı'nın 2 numarası ve Özerk Yönetim Başkanı Şöhret Zakir'den açıklama geldi.

'İslamcılığın etkisinde kalmış ya da aşırılıkçı hale gelmiş Uygurların dönüştürülmesinin amaçlandığı' kamplarla ilgili Zakir "Aşırılıkçılığa karşı eğitiliyor, Çince öğreniyor, hukuk eğitimi alıyor, masa tenisi oynuyorlar" manzarası çizdi.

Uluslararası toplumdan 'Uygur toplama kamplarına' yönelik tepkiler yükselirken Şöhret Zakir şunları söyledi:

"Sincan bir eğitim modeli geliştirdi. Buna göre profesyonel mesleki eğitim kurumları, aşırılıkçılıktan kurtulma temelinde ülkenin ortak genel dili, hukuk bilgileri ve mesleki becerilerin öğrenildiği, iş bulmanın temel hedef olduğu bir platformdur."

Kaç kamp kurulduğu ve içlerinde kaç kişinin bulunduğuyla ilgili bilgi vermeyen, gözaltında tutulduklarını dile getirmeyen ÇKP'nin Uygur yetkilisi, diğer yandan mesleki eğitim enstitülerinin işleyiş sürecinden şöyle söz etti:

"Terörizm ve aşırılıkçılıktan etkilenmiş kişilere ve ufak çaplı suçlar işlediklerinden şüphelenilen ama illa ceza alması gerekmeyenlere bu kurumlarla bedava mesleki eğitim sağlıyoruz. Kursiyerler, modern bilimi kabul etmek, Çin tarihini ve kültürünü anlayabilmek için Mandarin Çincesi dersleri alıyor. Böylece ülkenin diline daha hakim oluyorlar. Mesleki eğitim kurslarında, konfeksiyon, ayakkabıcılık, elektronik, berberlik ve e-ticaretin yanı sıra Çin anayasasını, yasaları, yerel mevzuatı öğreniyorlar."

"Amaç dini aşırılık ve terörizmi besleyen çevreyi ve toprakları temizlemek, terör eylemlerinin gerçekleştirilmesini önlemek" vurgusu yapan Zakir, burada kalanların ruhsal sağlıklarına büyük önem verdiklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Kafeteryada bedavaya besin değeri yüksek yemekler var, yatakhaneler tümüyle radyo, TV, klima, banyo, duş donanımlı. İçerde ve dışarda spor yapmak mümkün. Basketbol, voleybol, masa tenisi salonları var. Okuma odaları, bilgisayar laboratuvarları, sinema salonları, konser salonları, performans sahneleri mevcut."

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ÇKP yetkilisi şöyle konuştu:

"Birçok kursiyer daha önce radikal düşüncelerden etkilendiğini ve daha önce hiç sanat ve kültür etkinliklerine katılmadığını söylüyor. Konuşma, dans, şarkı yarışmalarına katılmalarının ardından, 'Hayatın bu kadar renkli olabileceğini bilmezdim' diyorlar."

Sincan'da terör ve aşırılıkçılıkla mücadelede önemli ilerleme kaydedilmesine karşın, yüksek alarm düzeyinde kalınmasını gerektiren, uzun zamandır devam eden, karmaşık ve ciddi bir meselenin olduğunu dile getiren Uygur yetkili, Sincan'ın güneyinde 4 bölgenin dinci aşırılıkçılığın yayılmasından ciddi şekilde etkilenmiş vaziyette ve terör tehdidi altında olduğunu sözlerine ekledi.