Çin’den ABD ve Batı’nın Kaşıkçı vakasına yaklaşımına çifte standart eleştirisi

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinde "Kaşıkçı vakası Washington'un insan haklarına yönelik tutumunu test ediyor" başlığıyla yayımlanan başyazıda ABD ve Batılı ülkeler, Suudi gazeteci Kaşıkçı vakasına yönelik çifte standartlı bir tutum içinde olduğu gerekçesiyle eleştirildi.

#环球时报Editorial: #JamalKhashoggi case shows that there are double, even multiple standards for the West’s human rights diplomacy. https://t.co/tX9pzgFrjx pic.twitter.com/GaNbr6pPSK — Global Times (@globaltimesnews) October 16, 2018

​ABD Başkanı Donald Trump'ın Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan tarafından öldürülmesinin teyit edilmesi durumunda Riyad yönetimini şiddetle cezalandırma sözü verdiği ancak bu ülkeye yönelik silah satışını durdurmayı desteklemediği hatırlatılarak, "Kriz diplomatik arenada insan hakları konularının nasıl konumlandırıldığını gösterdi" ifadeleri kullanıldı.

‘SUUDİ ARABİSTAN'IN BU DEFA KENDİSİNİ SAVUNMASI ZOR'

Bununla beraber Batılı ülkelerin, Batılı olmayan ülkelere karşı farklı vesilelerle değişik seviyelerde insan hakları diplomasisi yürüttüğüne işaret edilen başyazıda, Suudi Arabistan'ın bu defa kendisini savunmasının zor olduğu vurgulandı.

Riyad yönetiminin Kaşıkçı vakasında ödeyeceği bedelin, Trump yönetiminin jeopolitik hesaplamalar ve ABD'nin ticari çıkarlarına göre konuya yaklaşımına bağlı olduğu vurgulandı.

‘RUS DİPLOMATLARI SINIRDIŞI EDEN İNGİLTERE, SUUDİ ARABİSTAN KONUSUNDA DAHA AZ TEPKİLİ'

İngiltere'nin başını çektiği Batılı ülkelerin, eski Rus ajanı Sergey Skripal'in zehirlenmesi vakasının ardından Rus diplomatları sınırdışı ederek Rusya'ya karşı hemen harekete geçmesine rağmen, Suudi Arabistan konusunda daha az tepkili olduğuna işaret edildi.

Batı kamuoyunun Suudi Arabistan'a karşı daha öfkeli olduğu ve hızlıca eş zamanlı boykotlar yaptığı hatırlatılarak, "Ancak bunun aksine Batılı hükümetlerden daha az kınama geldi. Hiçbir ülke Suudi Arabistan'ı cezalandırmaya ön ayak olmuyor. Kaşıkçı vakası, Batı'nın insan hakları diplomasisi için çifte hatta daha fazla standardının olduğunu gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.