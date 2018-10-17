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17:22 17 Ekim 2018
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    Kocanın 'sahte ölümü', çocuklarının ve eşinin ölümüne neden oldu

    Çinli adamın 'sahte ölüm' tezgahı, çocuklarının ve eşinin hayatına mal oldu

    © Fotoğraf: WEIBO
    Asya & Pasifik
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    Çin'de yaşanan olayda, kocasının sigortadan para almak amacıyla düzenlediği sahte ölüm tezgahından haberi olmayan eş, internet üzerinden bir intihar notu paylaştıktan sonra çocuklarının ve kendi yaşamına son verdi.

    İngiltere Başbakanı Theresa may
    © AFP 2018 / Adrian DENNIS
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    Çin'in Şinhua eyaletinin Hunan kentinde yaşanan olayda, kocasının kurguladığı sahte ölümünden haberdar olmayan eş, hayat arkadaşının gerçekten öldüğünü düşünerek, çocuklarının ve kendi canına kıydı.

    Çin'in Sesi Radyosu'nun aktardığına habere göre, Bay He'nin karısının ve 3 ile 6 yaşlarındaki çocuklarının cesetleri oturdukları evin yakınlarında olan bir gölette bulunduğunu açıklandı.

    'SADECE DÖRDÜMÜZÜN BİRLİKTE OLDUĞU BİR AİLE İSTEDİM'

    Eşinin sahte ölümü nedeniyle çocuklarını ve kendisini ölüme sürükleyen kadının yazdığı intihar mektubu WeChat isimli sosyal medya platformunda yayınlanırken, kadının mektuba, "Sana eşlik etmeye geliyorum. Sadece dördümüzün birlikte olduğu bir aile istedim" notunu düştüğü belirtildi.

    TL - Hesap
    © AA /
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    EŞİNİN VE ÇOCUKLARININ ÖLÜMÜ SONRASINDA TESLİM OLDU

    Polis tarafından soyadının He olduğu belirtilen bir şahıs, Eylül ayının başlarında 1 milyon yuan (yaklaşık olarak 833 bin Türk Lirası) değerinde bir sigorta satın aldı.

    Bay He'nin sigortadan faydalancak kişiyi eşi olarak belirlediği aktaran yerel kaynaklar, Bayan He'nin kocanın yaptırdığı sigortadan haberdar olmadığını belirtti.

    Şinhua polisinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çocuklarının ve eşinin ölümü sonrasında polise teslim olduktan sonra gözaltına alınan He'nin sigorta sahteciliği ve mala zarar verme gerekçesiyle suçlandığını ifade etti.

    Polis tarafından yapılan açıklamada, He'nin ödünç aldığı bir araca çarparak, trafik kazası süsüyle kendi sahte ölümünü tasarladığı ifade edildi.

    Yunanistan- Sığınmacı
    © REUTERS / Elias Marcou
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    BORÇ PARAYI EPİLEPSİ HASTASI KIZININ TEDAVİSİ İÇİN ALMIŞ

    Yaşanan olay öncesinde bir video çeken Bay He'nin, videoda, borç parayı epilepsiden muzdarip olan 3 yaşındaki küçük kızının tedavisi için aldığını açıkladığı belirtildi.

    Çin genelinde yayılan ve konuşulmaya başlanan olay, finansal baskılar ve aile içi sorunlara dair birçok yorumun yapılmasının fitilini ateşlemiş oldu.

    #ManFakesDeathLeadingtoWifesDeath (Adamın sahte ölümü karısının ölümüne yol açtı) etiketiyle paylaşılan haber kısa sürede 29 milyon görüntülenmeye ulaştı.

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    Etiketler:
    sigorta dolandırıcılığı, ölüm, İntihar, Çin'in Sesi Radyosu, Xinhua, Hunan, Çin
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