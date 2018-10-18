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12:33 18 Ekim 2018
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    Sincan - Uygur Özerk Bölgesi

    Çin'in eğitim kamplarından görüntüler yayınlandı: Parti ve hükümet beni zamanında kurtardı, kendimi düzeltme fırsatı verdi

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    Asya & Pasifik
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    Çin'in son dönemde tartışmalara konu olan ve Uygur Türklerinin 'zorla tutulduğu' iddia edilen kamplara ilişkin Çin'den cevap geldi. Mesleki eğitim merkezlerinden yayınlanan görüntülerde, söz konusu kamplarda Uygur Türklerinin topluma uyum ve mesleki eğitimden geçirildikleri belirtildi.

    Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde polis kimlik denetimi yapıyor.
    © REUTERS / Thomas Peter
    ÇKP yetkilisine göre kamplarda tutulan Uygurlar, 'Hayatın bu kadar renkli olabileceğini bilmezdik' diyor
    Hotan'da yer alan mesleki eğitim merkezinde kısa süre düzenlenen mezuniyet törenine giden Çinli basın mensupları, eğitim merkezlerinde bulunan çeşitli kursiyerlerle konuştu.

    CRI Türkçe'de yer alan habere göre kursiyerlerden Abdulikim Abdurehim, verdiği demeçte, mesleki eğitim merkezinde aldığı eğitimle yaptığı hataları daha iyi görebildiğini söyleyerek, buradan mezun olduktan sonra öğrenimine devam edip iyi bir vatandaş olmak ve çevresindeki insanlara örnek teşkil etmek için çabalayacağını dile getirdi.

    'RESMİ DİL, HUKUK, MESLEKİ BECERİLER…'

    Eğitim merkezlerindeki müfredat resmi dil bilgisi, hukuk ile mesleki becerileri kapsıyor.

    Hotan Belediyesi Başkanı Rişat Musacan şse, verdiği mülakatta Çin'in resmi dili ve alfabesini öğrenmenin kursiyerlerin vatandaşlık bilincini artırmalarına yardımcı olacağını belirtti. Musacan, Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası'na göre bir vatandaşın ülkesinin resmi dilini öğrenme sorumluluğunun bulunduğunu, ayrıca söz konusu eğitim programının kursiyerlerin mesleki becerilerini yükselterek teknoloji ve kültür algılarını güçlendirdiğini vurguladı.

    ​Kursiyerlerden Hörikız Ubulkasim daha önce standart Çinceyi pek iyi bilmediği için iş bulamadığını, dolayısıyla para kazanamadığını ifade ederek, mesleki eğitim merkezinde eğitim gördükten sonra gittiği her yerde kolaylıkla para kazanabileceğini söyledi.

    'MİNNETTARLIĞIMI EYLEMLERİMLE GÖSTERECEĞİM'

    Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Çin askerleri
    © REUTERS /
    Çin'in Uygur bölgesinde eğitim kampları kararı: Aşırıcılıktan etkilenmiş kişilere psikolojik danışmanlık sağlanacak
    Eğitim merkezlerinde takip edilen müfredatın konularından biri de hukuk. Bu merkezlerde Çin'in Ceza Kanunu, Ulusal Güvenlik Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Aşırıcılıktan Arındırma Yönetmeliği, Evlilik Kanunu ve Zorunlu Eğitim Kanunu gibi yasalar hakkında bilgi verilmekte. Burada eğitim görmeseydi karşı karşıya bulunacağı sonuçları hayal edemeyeceğini dile getiren Turnisa Abdulaziz, "Belki de radikalistlerin peşi sıra suç yoluna düşecektim. Parti ve hükümet beni zamanında kurtardı, kendimi düzeltme fırsatı verdi, bu nedenle Parti (ÇKP) ve hükümete çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra minnettarlığımı eylemlerimle göstereceğim." dedi.

    HEDEF 'İSTİHDAM YARATMAK'

    Hotan'da yer alan mesleki eğitim merkezinde kursiyerler için ayrıca konfeksiyon, inşaat, kişisel bakım, güzellik ve gıda imalatı gibi çok sayıda alanda eğitim programı verildiği belirtildi. Kursiyerlerin talepleri doğrultusunda halı yapımı ve nan ekmeği pişirme gibi bölgeye özgü unsurlar da müfredata eklendi.

    Etiketler:
    eğitim kampı, Çin Komünist Partisi (ÇKP), Hotan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Çin
    Topluluk kurallarıTartışma
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