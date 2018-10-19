Japonya Başbakanı Abe'den Çin ziyareti öncesinde 'panda diplomasisi'

Çin ve Japon makamları, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin gelecek hafta Çin'e yapacağı resmi ziyaret öncesinde, iki ülke arasındaki gelişen bağların göstergesi olarak Çin'den bir pandanın Japonya'daki bir hayvanat bahçesine kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

© REUTERS / How Hwee Young Japonya'dan Çin’e ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle protesto notası

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, iki ülke yetkilileri pandanın Abe'nin ziyareti sırasında seçilmesi ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in gelecek yıl haziran ayında yapması planlanan Japonya ziyaretinde teslim edilmesi konusunda mutabakata vardı. Buna göre, Abe'nin gelecek haftaki ziyareti sırasında seçeceği panda bir süre Çin'de yetiştirildikten sonra Şi tarafından Japonya'ya götürülecek.

Anlaşma, iki ülke arasında gelişen bağların işareti olarak değerlendiriliyor.

Çin ilk kez 1972 yılında Japonya ile normalleşen ikili ilişkilerin anısına Tokyo'daki Ueno hayvanat bahçesine bir panda hediye etmişti.

PANDA DİPLOMASİSİ

Çin'in "panda diplomasisi" olarak adlandırılan diplomatik iyi niyet adımları, ilk kez 1957'de "Pingping" adlı pandanın Sovyetler Birliği'ne hediye edilmesi ile başlamıştı.

Halen Çin'in ABD'de 12, Japonya'da 8, Singapur'da 4, Malezya ve İspanya'da 3'er, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Kanada, Avustralya, Hollanda, Tayland ve Endonezya'da ikişer olmak üzere dünya genelinde 50 "diplomat pandası" bulunuyor.

"Diplomat pandalar", Çinlilerin diğer ülke halklarıyla gönül bağının kuvvetlenmesi ve ilişkileri güçlendirmede önemli bir işlev görüyor.

Dünyada bin 600 pandanın yaşadığı tahmin ediliyor. Doğal ortamlarının bozulması ve doğum oranlarının azalması nedeniyle tehdit altındaki türler arasında bulunan pandaların büyük bir kısmı, Çin'de özel bakım merkezlerinde tutuluyor.