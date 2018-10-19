Japonya Başbakanı Abe'den Çin ziyareti öncesinde 'panda diplomasisi'

Anlaşma, iki ülke arasında gelişen bağların işareti olarak değerlendiriliyor.
Çin ilk kez 1972 yılında Japonya ile normalleşen ikili ilişkilerin anısına Tokyo'daki Ueno hayvanat bahçesine bir panda hediye etmişti.
PANDA DİPLOMASİSİ
Çin'in "panda diplomasisi" olarak adlandırılan diplomatik iyi niyet adımları, ilk kez 1957'de "Pingping" adlı pandanın Sovyetler Birliği'ne hediye edilmesi ile başlamıştı.
Halen Çin'in ABD'de 12, Japonya'da 8, Singapur'da 4, Malezya ve İspanya'da 3'er, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Kanada, Avustralya, Hollanda, Tayland ve Endonezya'da ikişer olmak üzere dünya genelinde 50 "diplomat pandası" bulunuyor.
"Diplomat pandalar", Çinlilerin diğer ülke halklarıyla gönül bağının kuvvetlenmesi ve ilişkileri güçlendirmede önemli bir işlev görüyor.
Dünyada bin 600 pandanın yaşadığı tahmin ediliyor. Doğal ortamlarının bozulması ve doğum oranlarının azalması nedeniyle tehdit altındaki türler arasında bulunan pandaların büyük bir kısmı, Çin'de özel bakım merkezlerinde tutuluyor.
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