Putin ve Mirziyoyev, Özbekistan'ın ilk nükleer santrali için butona bastı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan'ın ilk nükleer santrali projesini başlattı.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev Özbekistan'da Rosatom iş birliğinde nükleer santral

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki törende bir araya gelen Putin ve Mirziyoyev, telekonferans yoluyla nükleer tesisin konumuna karar verilmesine yönelik jeolojik etütleri başlatmak için birlikte butona bastı.

TEMELİ 2020 ATILMASI BEKLENEN SANTRALİN MALİYETİ 11 MİLYAR DOLAR

Temelinin 2020 yılında atılması beklenen nükleer santralin Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından 11 milyar dolara inşa edilmesi planlanıyor.

İki güç ünitesinden oluşacak 2.4 gigawattlık santralin 2028 yılında faaliyete geçeceği öngörülüyor.